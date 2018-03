Moto3 | GP Qatar 2018 Risultato e classifica prove libere 2 | Jorge Martin da record!

oasport

(Di venerdì 16 marzo 2018) Seconda sessione diper lasul circuito di Losail, per il GP del, prima competizione del Motomondiale. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scenacon una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri nella top-10.(Honda Del Conca Gresini) si candida al ruolo di grandissimo favorito per la gara di domenica. Visti i tempi messi in pista oggi, sarà difficile contrastarlo soprattutto nelleufficiali di domani. L’iberico con gomme nuove e sfruttando un po’ di scia sul finale della sessione si è andato a prendere il nuovo record della pista in 2’05”590 distruggendo il vecchio primato che risaliva ...