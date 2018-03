Moto3 | Bulega | «Abbastanza contento del feeling con la moto»

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio cercano il definitivo salto di qualità : Inizia una nuova entusiasmante stagione del MotoMondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i pilotini “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai arrivato con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso). Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team ...