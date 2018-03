Moto2 | Bagnaia | «Domani scioglieremo gli ultimi dubbi»

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Alex Marquez il più veloce - Sam Lowes precede Francesco Bagnaia : Alex Marquez ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 2 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota spagnolo ha dettato legge nella seconda sessione, svoltasi sotto la luce dei riflettori e più attendibile circa i rapporti di forza in vista della gara. Il fratellino di Marc (EG 0,0 Marc VDS) ha chiuso con il tempo di 2’00″932, migliorando di oltre un secondo rispetto alla mattina ma soprattutto tenendo un buon ritmo, con i migliori ...

Moto2 - obiettivo Mondiale per Francesco Bagnaia. Raggiunta la maturità per giocarsi il titolo prima dell’approdo in MotoGP : “Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”. ...

Moto2 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Francesco Bagnaia guida la truppa italiana - Romano Fenati il rookie : Il 18 marzo scatterà il MotoMondiale 2018 con le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Nella media cilindrata ci sono cambiamenti e conferme tra i piloti che daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo e raccogliere l’eredità di Franco Morbidelli, salito di categoria (MotoGP). Il ruolo di grande favorito spetta ad Alex Marquez, che lo scorso anno ha visto trionfare il suo compagno di squadra ...

Moto2 - Mondiale 2018 : i favoriti. Duello Alex Marquez-Francesco Bagnaia? Oliveira fa paura con la Ktm : Prenderà il via in questo weekend un’altra entusiasmante stagione del MotoMondiale. Sarà un altro anno da non perdere, soprattutto in Moto2, che come di consueto offrirà divertimento e incertezza dall’inizio alla fine del campionato. La chance di mettersi in luce per ambire ad un posto nella classe regina è notevole e in tanti vorranno dire la loro. Mancherà il campione in carica, Franco Morbidelli, così come il suo rivale Tom Luthi, ...

Moto2 - Mondiale 2018 : i favoriti. Duello Alex Marquez-Francesco Bagnaia? In tanti possono dire la loro : Prenderà il via in questo weekend un’altra entusiasmante stagione del MotoMondiale. Sarà un altro anno da non perdere, soprattutto in Moto2, che come di consueto offrirà divertimento e incertezza dall’inizio alla fine del campionato. La chance di mettersi in luce per ambire ad un posto nella classe regina è notevole e in tanti vorranno dire la loro. Mancherà il campione in carica, Franco Morbidelli, così come il suo rivale Tom Luthi, ...

Test Jerez - day-3 : in Moto2 brillano le Ktm - 4° Bagnaia : Pioggia protagonista dell'ultima giornata di Test a Jerez, che ufficialmente termina con un'ora di anticipo. Molti team di Moto2 e Moto3 hanno deciso di non scendere in pista già da questa mattina, ...

Test Jerez 2018 : è Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2. Aron Canet davanti a tutti in Moto3 : Ultimi Test per Moto2 e Moto3. A Jerez, in Andalusia, è iniziata l’ultima tre giorni che precede l’appuntamento che aprirà la stagione, in Qatar, tra dieci giorni. Non è stata una giornata molto redditizia per i team, fortemente condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti a girare a singhiozzo. La classe intermedia infatti non ha praticamente disputato la terza sessione, quella pomeridiana, mentre la classe ...

Moto2 - vola Bagnaia a Jerez : TORINO - Inizia nel migliore dei modi Pecco Bagnaia nella prima giornata dell'ultima sessione di test prima dell'inizio del Mondiale per la Moto2 a Jerez. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 e futuro ...

Test Jerez - Bagnaia protagonista in Moto2. In Moto3 brilla Martin : "Ha un carattere determinato che è frutto degli ultimi tre anni nei quali l'esperienza lo ha forgiato, è pronto per essere un campione. Ho osservato bene le sue traiettorie, ideali e senza sbavature...

Test Jerez 2018 : Francesco Bagnaia vola con il record della pista in Moto2. Enea Bastianini abbassa il limite in Moto3! : Seconda giornata di Test combinati tra Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez. Oggi tutti i team si sono alternati in pista con tre sessioni per classe, proseguendo il lavoro che verrà concluso domani con l’ultima giornata che chiuderà una settimana intensa cominciata sette giorni fa a Valencia. MOTO2 – C’è ancora Francesco Bagnaia al comando della Moto2. L’italiano dello Sky Racing Team è stato il più veloce anche nella ...

Test Jerez - in Moto2 Bagnaia dello Sky Racing Team VR46 subito leader : Il talento di Bagnaia non lo scopriamo oggi; non è un caso infatti che lo scorso anno abbia sorpreso tutti nella sua prima stagione di Moto2 vincendo il Titolo di Rookie of The Year e diventando "...

Moto2 - Bagnaia davanti a tutti : Deludono invece alcuni possibili protagonisti della stagione come Brad Binder, Jorge Navarro, Sam Lowes e il rookie Joan Mir, campione del Mondo di Moto3, tutti nelle posizioni di rincalzo. Pasini è ...

Moto2 - Bagnaia parte forte : Deludono invece alcuni possibili protagonisti della stagione come Brad Binder, Jorge Navarro, Sam Lowes e il rookie Joan Mir, campione del Mondo di Moto3, tutti nelle posizioni di rincalzo. A ...

Test Jerez 2018 : Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2 - Jorge Martin comanda in Moto3 : Si è conclusa la prima giornata di Test pre-stagionali di Jerez de la Frontera (si concluderanno mercoledì), in Spagna, per quanto riguarda Moto2 e Moto3. Questo lunedì ha messo in mostra risultati interessanti per una sessione che, senza dubbio, risulterà maggiormente indicativa rispetto a quanto visto sette giorni fa a Valencia, sia per il meteo sia per la presenza di tutti i piloti. Anche i turni odierni, tuttavia, hanno dovuto far fronte a ...