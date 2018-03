Mossa anti-Zingaretti | crepe nelle opposizioni

La Mossa del Pd anti-Di Maio : sì al leghista Giorgetti al Senato : Due giorni fa nessuno voleva trattare. Nè i «vincitori» Di Maio e Salvini, nè il Pd rintantosi al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, M5S...

Matteo Salvini - la Mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

Dazi - la Mossa di Donald Trump : ripropone la retorica dell’uomo anti-sistema in vista delle elezioni di midterm a novembre : Nell’annunciare le tariffe su acciaio e alluminio, Donald Trump si è rivolto alla storia e ha citato quei presidenti che, nel passato, hanno usato il protezionismo per far crescere l’economia americana. “Tutti i nostri grandi presidenti, da Washington a Lincoln a Jackson a Teddy Roosevelt – ha detto Trump – hanno capito che l’America deve avere una base manifatturiera forte, vibrante, indipendente… La politica tariffaria protezionistica dei ...

La Mossa di Salvini anti-Ue : 'Presenteremo una manovra che abbassa le tasse' : ... alla prima assemblea dei parlamentari dei Carroccio eletti, alle Stelline di Milano, convocata oggi, , nel giorno del suo 45esimo compleanno, , punta sull'economia: 'Stiamo lavorando, entro aprile ...

Ex Kgb : "Da Londra Mossa anti Russia" : 01.34 Ci sarebbero i britannici dietro la vicenda dell'ex spia russa, Skripal, colto lunedì da malore a Salisbury, pare per avvelenamento. Lo sostiene l'ex membro del Kgb, Lugovoi, accusato da Londra dell'omicidio, nel 2006, dello 007 russo, poi dissidente, Litvinenko. Londra avrebbe ordito un'operazione di diffamazione di Mosca in vista delle elezioni presidenziali,secondo Lugovoi, oggi membro della commissione Sicurezza della Duma. Resta in ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi vuole il trono? Prona la Mossa di Sara (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi vuole il trono? La confessione in studio allerta Sara Affi Fella ma il colpo di scena è dietro l'angolo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:05:00 GMT)

La Mossa disperata : risorge l'antiberlusconismo : Si è risvegliato lentamente, in coda alla campagna elettorale, con il crescere delle apparizioni di Berlusconi in tv e il rischio concreto che, pur da incandidabile, possa vincere le elezioni. Da vecchio saggio quasi sdoganato a sinistra (Scalfari che lo preferisce a Di Maio, Santoro che lo elogia, Cacciari che lo trova «bravissimo, ha veramente imparato a fare politica»), Berlusconi è tornato ad essere una minaccia per la ...

Santori-Giovagnorio (FDI) : Aurelio - intollerabile somMossa migranti : Aurelio, Santori-Giovagnorio : intollerabile sommossa migranti ALL’Aurelio, SUBITO FUORI DALL’ITALIA Roma – Fabrizio Santori e Marco Giovagnorio hanno rilasciato alcune dichiarazioni in una nota. Si tratta rispettivamente... L'articolo Santori-Giovagnorio (FDI): Aurelio, intollerabile sommossa migranti su Roma Daily News.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti tra Gemma e Anna : "Una Mossa televisiva" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti tra Anna Tedesco e Gemma Galgani, il pubblico è convinto: "Usa Gemma per visibilità ma vorrebbe Anna"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Valeria Marini a Le spose di Costantino in Uganda : “Mi sono comMossa per i bambini…” : È Valeria Marini la protagonista della quarta e ultima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 1 febbraio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Uganda. Gli ascolti risaliranno rispetto all’esordio flop con Elisabetta Canalis e all’episodio con Paola Ferrari e a quello con Eleonora Giorgi? Le spose di Costantino, anticipazioni […] L'articolo ...

Un sabato tra lampi e rimpianti. Italia proMossa in un sabato dal sapore di Olimpiadi : 6 podi azzurri : Quello che si è appena concluso è stato un sabato davvero olimpico quando mancano soltanto tre settimane ai Giochi di PyeongChang 2018. L’Italia è stata grande dalla mattina alla sera, protagonista assoluta di una giornata caratterizzata da alti e bassi. Nel complesso sono arrivati sei podi che certificano l’ottimo stato di salute della nostra Nazionale a ridosso dell’appuntamento più importante del quadriennio. L’unica ...

American Crime Story L’assassinio di Gianni Versace verso la nuova Mossa di Andrew : anticipazioni 26 gennaio : Dopo l'ottimo debutto di American Crime Story L'assassinio di Gianni Versace, anche il pubblico italiano ha avuto modo di vedere la première di stagione e adesso si prepara alla seconda puntata del 26 gennaio. La serie tv firmata da Ryan Murphy e con Edgar Ramirez nei panni di Gianni Versace, tornerà la prossima settimana, a poche ore dalla messa in onda Americana, per un nuovo appuntamento ma, soprattutto, la nuova mossa di Andrew Cunanan. È ...

Romanzo Famigliare / Anticipazioni quarta puntata e diretta : la Mossa di Giorgio : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 16 gennaio 2018. Agostino chiude i rapporti con Denise, mentre Emma si avvicina pericolosamente a Giorgio. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:32:00 GMT)

MERYL STREEP/ Ricorda Anna Magnani : “La dea”. L'attrice comMossa davanti alla foto di Nannarella : MERYL STREEP, ospite a Che tempo che fa, si è commossa Ricordando la straordinaria Anna Magnani. Fabio Fazio le ha regalato una foto autografa della grande attrice romana.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:35:00 GMT)