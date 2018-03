Morta la guardia giurata aggredita in metro | uno sconosciuto lo colpì con una spranga di

Choc a Napoli - è Morta in ospedale la guardia giurata aggredita nella stazione della metropolitana : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in...

