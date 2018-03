Moro | Mattarella depone corona fiori in via Fani

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : ' Moro . Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Aldo Moro - in via Fani l'omaggio di Mattarella : - 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. - 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. - 25 marzo: Le Br fanno ...

Sequestro Moro - Mattarella in Via Fani : 9.19 Il presidente della Repubblica, Mattarella, si è recato in via Fani per le celebrazioni del 40esimo anniversario del Sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta. Presenti insieme ai familiari delle cinque vittime, il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini. Mattarella presenzierà all'inaugurazione del nuovo monumento dedicato all'appuntato Domenico Ricci, al maresciallo Oreste Leonardi, e agli ...