Moro | il fallimento della Grosse Koalition all' italiana e l' inizio della fine del

Juventus - vittoria o fallimento : l’eliminazione in Champions può portare ad un contraccolpo claMoroso anche in campionato : Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte del calciatore della Fiorentina Astori, la Juventus in una situazione psicologica difficile dopo la terribile notizia dovrà scendere subito in campo per la fondamentale gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha pochi risultati a disposizione, deve vincere oppure pareggiare con almeno tre ...