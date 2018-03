Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : « Moro . Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : ' Moro . Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Via Fani - ore 9.02 : 40 anni fa il rapimento di Moro. Gentiloni : Il più grave attacco alla Repubblica : Mattarella rende omaggio gli uomini della scorta trucidati quella mattina in via Mario Fani dal commando delle Brigate Rosse