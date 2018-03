Montagna | salvati da pompieri 3 giovani bloccati su Monte Grappa da tormenta di neve

Pistoia : salvati 8 dispersi in Montagna : 01.29 Otto persone, una delle quali ferita, perse nei boschi di Orsigna vicino al rifugio Porta Franca (PT) sono state recuperate dai Vigili del fuoco. Da prime informazioni, la persona ferita sarebbe caduta malamente durante la passeggiata riportando una o più fratture agli arti superiori, ma non è in pericolo di vita. I soccorritori l'hanno portata al rifugio di Porta Franca, già raggiunto dagli altri escursionisti, poi sarà trasferita ...

Incidenti in Montagna : salvati due escursionisti bloccati su pendio di ghiaccio : Il Soccorso alpino di Forni di Sopra ha tratto in salvo nella notte due giovani escursionisti friulani rimasti bloccati su un pendio ghiacciato in una zona impervia in quota: non erano dotati di equipaggiamento adatto a trascorrere la notte all’addiaccio. Divisi in due squadre, alcuni tecnici hanno raggiunto gli escursionisti con gli sci seguendo l’itinerario della Val di Suola, altri sono risaliti a piedi dalla Val Rovadia, da quota ...