Montagna : salvati da pompieri 3 giovani bloccati su Monte Grappa da tormenta di neve : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) – La notte scorsa, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale Generale Cadorna nel comune di Romano d’Ezzelino per portare in salvo tre giovani, rimasti bloccati in auto da una tormenta di neve, qualche chilometro prima del rifugio Bassano. I pompieri intervenuti con un fuoristrada 4X4 munito di catene, hanno raggiunto i tre malcapitati, bloccati nell’auto ...

Pistoia : salvati 8 dispersi in Montagna : 01.29 Otto persone, una delle quali ferita, perse nei boschi di Orsigna vicino al rifugio Porta Franca (PT) sono state recuperate dai Vigili del fuoco. Da prime informazioni, la persona ferita sarebbe caduta malamente durante la passeggiata riportando una o più fratture agli arti superiori, ma non è in pericolo di vita. I soccorritori l'hanno portata al rifugio di Porta Franca, già raggiunto dagli altri escursionisti, poi sarà trasferita ...

Bormio - si perdono in Montagna durante un fuoripista : salvati tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni : Uno di loro aveva il cellulare e hanno dato l'allarme al 112. salvati con una motoslitta e riportati a valle. Sanzionati i genitori