Mondiali Russia 2018 | ci sarà il Var | l’annuncio di Infantino

Mondiali 2018 - ora è ufficiale : in Russia ci sarà il Var : TORINO - 'Quello russo sarà il primo Mondiale con il Var '. La notizia era già nell'aria ma ora ha i crismi dell'ufficialità. L'annuncio è stato fatto da Gianni Infantino dopo una riunione del ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai Mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai Mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Russia 2018 - l’Inghilterra fa sul serio : boicottaggio dei Mondiali? : Caos totale tra Mosca e Londra dopo la vicenda Skripal. Il primo ministro britannico Theresa May intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni su come sia potuto avvenire che una spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. Per la Russia il comportamento inglese è “del tutto inaccettabile, ...

Clamoroso Russia 2018 - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : nuove chance di ripescaggio per l’Italia : ripescaggio ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio in Russia che andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a Russia 2018. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da ...

Russia 2018 : gatto Achille farà i pronostici ai Mondiali : Achille, un gatto bianco e sordo che vive nel Museo dell’Ermitage a San Pietroburgo, è stato scelto lunedì come pronosticatore ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio). “Organizzeremo una conferenza stampa speciale e Achille avrà un pass ufficiale come tifoso”, ha detto all’agenzia di stampa R-Sport Mary Khaltunen, segretaria stampa del famoso museo. Sulla scia del Polpo ...

Russia 2018 - l'inno ufficiale dei Mondiali è 'Colors' di Jason Derulo - : Il brano è un'esaltazione della diversità e dei valori dello sport, e sarà eseguito durante la cerimonia inaugurale del prossimo 14 giugno a Mosca

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai Mondiali Russia 2018 : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Path To Glory Spring Edition: Upgrades don’t stop when the leagues do. See the details […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...

Ex spia avvelenata : tensioni Gb-Russia - Londra evoca il boicottaggio dei Mondiali : Ex spia avvelenata: tensioni Gb-Russia, Londra evoca il boicottaggio dei Mondiali tensioni Gran Bretagna-Russia per il caso di Sergei Skripal, ex spia russa ricoverato con la figlia in condizioni critiche nell’ospedale di Salisbury. Sarebbero stati contaminati da “sostanza ignota”. Il Cremlino si chiama fuori ma Londra afferma che, se confermata “responsabilità di Stato”, reagiranno “in […] L'articolo Ex spia avvelenata: tensioni ...

Mondiali Russia - -100 giorni : la clamorosa sfida di palleggi [VIDEO] : Mondiali in Russia, cresce l’attesa per l’inizio della competizione, si preannuncia uno spettacolo incredibile. Tante squadre in corsa per la vittoria finale, non parteciperà incredibilmente l’Italia, eliminata dopo lo spareggio contro la Svezia, si tratta si un’assenza pesantissima. Per la Nazionale italiana inizia il periodo di rinascita, si avvicinano le prime amichevoli e per il momento è stato nominato Ct Di Biagio ...

Ai Mondiali di Russia ci sarà la Var - LaPresse - : Adesso è ufficiale: la Var verrà utilizzata nel prossimo Mondiale in Russia in programma quest'estate. Lo ha annunciato l'Ifab, l'International Football Association Board, l'unico organismo delegato a ...