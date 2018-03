Mondiali 2018 | la FIFA ha deciso | ci sarà il VAR

Il Var sarà impiegato ai Mondiali di Russia 2018 : E’ ufficiale. La Fifa ha dato il via libera all’impiego del Var ai Mondiali di Russia. Lo ha annunciato il

Mondiali Russia 2018 - ci sarà il Var : l’annuncio di Infantino : Si avvicinano sempre di più i Mondiali di Russia 2018, nelle ultime ore importante annuncio: ci sarà il Var, la conferma arriva dallo stesso Infantino come dichiarato alla stampa: “Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione”. La notizie era già nell’aria da diverso tempo ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, si tratta di una giornata storica per tutto ...

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

Mondiali 2018 - ora è ufficiale : in Russia ci sarà il Var : TORINO - 'Quello russo sarà il primo Mondiale con il Var '. La notizia era già nell'aria ma ora ha i crismi dell'ufficialità. L'annuncio è stato fatto da Gianni Infantino dopo una riunione del ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai Mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Short Track - Mondiali 2018 : Martina Valcepina fa en plein nelle qualificazioni della prima giornata. Due su tre per Confortola - avanti Mascitto e Dotti : prima giornata dei Mondiali di Short Track. A Montreal sono andate in scena le qualificazioni delle gare di 500, 1000 e 1500 metri, sia per uomini che per donne. La punta della squadra azzurra al femminile, vista la decisione di Arianna Fontana di partecipare solo alla staffetta, è diventata Martina Valcepina. La 25enne non ha deluso, superando il turno in tutte e tre le specialità. La sua giornata si è aperta con i 1500 metri, distanza meno ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : venerdì 16 marzo. Valcepina bene in tutte le distanze. Confortola avanti nei 1500 e nei 1000. Passano anche Mascitto e Dotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : venerdì 16 marzo. Confortola avanti nei 1500 - bene Valcepina nei 1500 e nei 500. Passa anche Mascitto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina ...

Panini - ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 : In vista dei Mondiali in Russia Panini ripropone la collezione Adrenalyn XL dedicata alle 32 Nazionali L'articolo Panini, ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner - il calore e l’affetto del pubblico per tentare l’assalto al podio : A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato in Italia, quello di Torino 2010 chiuso in quinta posizione, e a dodici dalla maledetta Olimpiade del 2006, la regina del ghiaccio Carolina Kostner la prossima settimana cercherà di regalare al pubblico del Mediolanum Forum di Assago la gioia di una medaglia, probabilmente l’ultima di una gloriosa carriera. Unico obiettivo: non perdere la concentrazione. Abbiamo già ripetuto ...

Mondiali SHORT TRACK 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma. Al via le batterie! : diretta MONDIALI SHORT TRACK 2018: info Streaming video e tv della prima giornata di gare a Montreal. Oggi si disputeranno le prime batterie delle prove individuali.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:58:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Shoma Uno per la consacrazione - Nathan Chen cerca il riscatto : L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : venerdì 16 marzo. L’Italia punta su Martina Valcepina nei 500 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina ...

Curling - Mondiali femminili 2018 : il Canada difende il titolo - Svezia da Campionessa Olimpica. L’Italia ci prova : Dal 17 al 25 marzo si disputeranno i Mondiali 2018 di Curling femminile. L’appuntamento è a North Bay, stupenda cittadina in Canada: il Paese della Foglia d’Acero è ormai abituato a ospitare la rassegna iridata negli anni pari (succede dal 2006). Le padrone di casa saranno chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma ci sono stati dei cambi in squadra: Rachel Homan non sarà più la skip dopo il sesto posto alle ...