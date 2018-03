Moda | anche Furla bandisce la pellicce dalle sue collezioni 

La nuova Moda per prendere il sole : enormi canotti con panche - frigo e porta bicchieri : Gli enormi gonfiabili a forma di fenicottero o unicorno ideali per le feste in piscina ma c'è già chi li ha prenotati per la prossima vacanza al mare.Continua a leggere

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scoModa : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una Modalità battle royale anche per il prossimo Call of Duty? : Con l'esplosione di popolarità per PlayerUnknown's battlegrounds, seguita da un'altra esplosione molto simile per Fortnite, le modalità "battle royale" sono diventate un'elemento fondamentale all'interno degli sparatutto online e, comprensibilmente, dopo questo grande successo tutti gli altri grandi nomi vogliono "allinearsi" a questa tendenza. Tra questi importanti nomi, probabilmente, troveremo il nuovo Call of Duty che potrebbe includere ...

Moda : Emporio Armani - la notte anche di giorno : "Mi piace osservare la gente, portare lo spirito di quel che vedo intorno a me nel mio mondo, per poi elaborare e reinventare. Oggi - nota Armani - si mescola tutto con assoluta libertà, la stessa ...

Moda : gli abiti lunghi che piacciono anche a lui : Moda: gli abiti lunghi che piacciono anche a lui Le donne in genere li adorano, ma cosa ne pensano i signori uomini? Dipende dal vestito, ma ci sono casi in cui accendono la fantasia Continua a leggere L'articolo Moda: gli abiti lunghi che piacciono anche a lui sembra essere il primo su NewsGo.

Molestie - la bufera scuote la Moda : nel mirino anche il fotografo della principessa Diana : Cinquanta modelle parlano con il Boston Globe e svelano Molestie e abusi tra passerelle e backstage, sollevando il velo su un nuovo scandalo che questa volta colpisce il mondo della moda, con il dito puntato contro 25 tra i nomi più influenti. Tra questi anche Patrick Demarchelier, oggi 74enne, che è stato tra l’altro il fotografo personale della ...

L’eleganza non va più di Moda - lo dicono anche gli stilisti : «Non penso che l’eleganza sia importante» Demna Gvasalia, uno degli stilisti più di moda del momento, tra i fondatori del collettivo Vetements e direttore creativo di Balenciaga. Lo ha detto in un’intervista al Guardian del 6 febbraio, dopo aver fatto The post L’eleganza non va più di moda, lo dicono anche gli stilisti appeared first on Il Post.

Papa Francesco : 'Ogni vita - anche scoModa o ripugnante - va amata' : Affidando questo nuovo anno alla protezione della Madre di Dio, Francesco così ha concluso: 'Ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con generosità per realizzare un mondo più solidale ...