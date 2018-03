Mini - Un living concept per il Salone del mobile

quattroruote

(Di venerdì 16 marzo 2018) Si avvicina ildeldi Milano, appuntamento imperdibile per i designer di ogni settore, automobilistico compreso, e laha presentato la nuova installazione che sarà presente in via Tortona (uno dei poli principali del cosiddetto Fuori) dal 17 al 22 aprile. Intitolata-Built By All, è nata dalla collaborazione tra lae Studiomama, studio di architettura londinese. Questo spazio vuole dare origine a una stretta collaborazione tra cittadini e architetti, sfidando i processi convenzionali di design per mostra come larchitettura possa fornire una soluzione creativa per aumentare la carenza di spazio abitabile e di risorse limitate nelle aree urbane.Esempi di spazi da vivere. Oltre allinstallazione, ci sarà una experience area, dove laFactory of Ideas darà ai visitatori lopportunità di creare la propria visione delspace del futuro ...