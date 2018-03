Mina ad Amici 17? Maria De Filippi sogna il grande “colpo” | ma potrebbe esserci il nodo

Amici 2018 : la De Filippi vuole Mina al serale del talent di Canale 5? : Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice Maria De Filippi vorrebbe al serale di Amici 17 la cantante Mina. A lanciare la bomba, che se fosse confermata avrebbe del clamoroso, è il settimanale di gossip Spy. Ovviamente al momento non si può dire quale sarebbe l'eventuale ruolo che Mina dovrebbe ricoprire all'interno del talent show, però è inutile nascondere il grande clamore che ha suscito solo l'ipotesi di vedere Mina al serale di Amici ...

Irama - Amici 17/ In sfida - sarà eliMinato? Intanto si consola duettando con Einar : Ad Amici 17 sembra ci sia posto per pochi eletti e tra questi c'è sicuramente uno egli ultimi arrivati, Irama, che tra i duetti con Einar e le sfide è riuscito a mettersi bene in mostra(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Einar e Irama in sfida. Chi sarà eliMinato? : Amici 17, Anticipazioni e diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:33:00 GMT)

IRAMA/ Amici 17 - il cantante a rischio eliMinazione. Il sogno di scrivere un disco in giro per il mondo : IRAMA, Amici 17: il cantante è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Biondo - Amici 17/ La ‘Minaccia’ del prof. Carlo Di Francesco : Biondo, Amici 17: tutti gli avvenimenti riguardanti il cantante, concorrente della diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi, avvenuti in quest'ultima settimana.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:15:00 GMT)

Amici 17/ Diretta e anticipazioni : chi sarà eliMinato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca a rischio : Amici 17, anticipazioni e Diretta pomeridiano 24 febbraio 2018: torna la sfida a squadre, chi sarà eliminato a poche settimane dal serale? Vittorio e Luca i più a rischio.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:34:00 GMT)

Il verdetto della sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi : le prove del ballo e del canto e i concorrenti a rischio eliMinazione : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi si è conclusa durante la settimana nel corso degli appuntamenti pomeridiani su Canale Cinque. Sabato 17 febbraio, tra la risoluzione di alcuni diverbi tra i concorrenti, il rientro in gara di Matteo (senza i Black Soul Trio), e l'arrivo di Luca Tommassini come nuovo direttore artistico, non è stato possibile concludere in diretta la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi. La squadra del ...

Amici 17/ Einar vuole la sfida : Vittorio e Irama a rischio eliMinazione : Amici 17: Einar, ancora in crisi, chiede di poter andare in sfida per scrollarsi. A poche settimane dall'inizio del serale, Vittorio e Irama sono a rischio eliminazione.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:08:00 GMT)

AMICI 17/ Nuove eliMinati in diretta? I Black Soul Trio allo sbando - lasceranno il programma? : AMICI 17, oggi 17 febbraio 2018 nuova diretta su Canale 5. I Black Soul Trio a rischio eliminazione. Nuova sfida tra le squadre del Ferro e del Fuoco e (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:42:00 GMT)

Amici 17/ Nuove eliMinati in diretta? Sfida di Irama e la prova dei Black Soul Trio : Amici 17, oggi 17 febbraio 2018 nuova diretta su Canale 5. I Black Soul Trio a rischio eliminazione. Nuova Sfida tra le squadre del Ferro e del Fuoco e (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:00:00 GMT)