Milano Università della terza età | programma primavera 2018

Il più grande evento sportivo universitario torna a Milano il 20 maggio : Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri

Milano : installazione 'nell’aperto' di Pauciulo esposta in università Bicocca (2) : (AdnKronos) - L’installazione, che, per volontà del gruppo, sarà pubblicamente fruibile in ateneo, appartiene al progetto artificial creatures, che Antonio Pauciulo così sintetizza in catalogo: “Il lavoro ‘nell’aperto’ è una metafora del mondo dell’uomo, un mondo dove ogni cosa è definita e distinta

Un CoderBot tutto da scoprire : appuntamento con il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca : CoderBot, il robot per la didattica interattiva dell’Università di Milano-Bicocca, vi aspetta a La Feltrinelli di Piazza Piemonte, domenica 11 marzo, dalle 11 alle 13, per un laboratorio alla scoperta delle sue funzioni, tra gioco e informatica. Il piccolo robot può essere facilmente programmato dai bambini. Ha una telecamera, sensori di distanza, microfono e altoparlante. Si muove e può parlare. Bambini dai cinque anni in su, ragazzi e famiglie ...

VIDEOMAKER OF THE YEAR Festival Internazionale dei Videomaker e della Comunicazione Milano Università Iulm 14-15 marzo 2018 : In soli tre mesi VideomakerOFTHEYEAR ha ricevuto oltre 600 iscrizioni da tutto il mondo, grazie anche alle aziende partner che da subito hanno supportato l'evento, promuovendolo sui loro canali, ...

Milano - trasferimento Università Statale : scontri tra studenti e polizia : Momenti di alta tensione a Milano durante il corteo organizzato dagli studenti dell'Università Statale contro il trasferimento delle facoltà scientifiche di Città Studi nell'ex area Expo. I manifestanti sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa e si sono registarti alcuni scontri con cariche della polizia contro gli studenti che cercavano di forzare il blocco.Il corteo stava cercando di raggiungere via ...

Università : Gentiloni al Cefriel inaugura nuova sede a Milano (2) : (AdnKronos) – Il Cefriel, fondato nel 1988, è guidato oggi da Alfonso Fuggetta e partecipato da quattro Università – Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria -, da Regione Lombardia e da diciassette grandi aziende: Compunetix, Ei Towers, Engineering, Eni, Exprivia, Fastweb, Hewlett Packard, Italtel, Microsoft, Nokia, Pirelli, Rcs ...

Università : Gentiloni al Cefriel inaugura nuova sede a Milano - 2 - : In questi anni ha realizzato centinaia di progetti distribuiti in tutto il mondo, come il frigo intelligente di Coca-Cola che 'anticipa' i bisogni, l'airbag del giubbotto Dainese per motociclisti che ...

Tasse universitarie - ricorso degli studenti contro la Statale di Milano : “Il bilancio di previsione è fuorilegge” : “Agli studenti dell’università Statale di Milano vengono richiesti oltre 34,1 milioni in più rispetto al tetto imposto dalla legge”. Questa l’accusa dell’Unione degli Universitari che ha appena depositato un ricorso al Tar contro le Tasse definite “fuorilegge” dell’ateneo milanese. Così come aveva fatto a Pavia, dove due anni fa il Consiglio di Stato ha condannato l’Università a rimborsare agli studenti 1,7 milioni di euro di Tasse universitarie ...

Cataratta : alla Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano arriva il laser che opera in biliardesimi di secondo : Il Femtolaser, ultima frontiera nella chirurgia della Cataratta, arriva alla Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, Gruppo MultiMedica. Minor trauma dei tessuti oculari, riduzione delle complicanze, possibilità di impiantare lenti intra-oculari a elevata tecnologia e una precisione prima d’ora impensabile: questi sono alcuni dei vantaggi della FLAC (Femtosecond laser assisted surgery), grazie alla quale è ...

Milano - università Statale : un teatro delle idee nell'antica Crociera. Stop delle Belle arti al progetto De Lucchi : La Sala Crociera dell'università Statale progettata dal Filarete, che dalla metà del '400 fino alla seconda guerra mondiale ha ospitato i letti dell'ospedale e negli ultimi 20 anni ha accolto la ...

Università Statale di Milano : Coltivazione della vite : il microbioma batterico nelle radici dipende dal portainnesto : Quasi tutte le piante di vite coltivate nel mondo sono in realtà l'assemblaggio di due piante: la parte aerea che dà i frutti (marza) è la vera e propria vite europea (Vitis vinifera), mentre il ...

Università di Milano-Bicocca : il biobanking di ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica : biobanking, quali sono le opportunità e quali le implicazioni etico-normative? Se ne discute, nel corso del seminario Il biobanking di ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica, presso l’Università di Milano-Bicocca (Lunedì 29 Gennaio 2018, dalle 10:00 alle 17:00 Edificio U4 – Aula Sironi, Piazza della Scienza 2, Milano.) La biobanca è una struttura senza scopo di lucro, istituita in un’istituzione pubblica o privata, che ...