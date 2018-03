Milano-Sanremo | tutti i dorsali dei partenti

Milano Sanremo 2018 - chi sono i favoriti : Che faccia avrà questa Milano-Sanremo 2018? Quella di un velocista che semplice velocista non è, perché dopo 294 chilometri bisognerà essere prima di tutto uomini di fondo? O quella di un attaccante, ...

Milano-Sanremo - tutti contro Sagan e Kwiatkowski. Per l'Italia ci sono Nibali e Viviani : I due corridori più quotati per la vittoria sul traguardo di Sanremo, sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Michal Kwiatkowski della Sky. Il polacco della Sky questa corsa l'...

Milano- Sanremo - la striscia nera e le speranze azzurre - da Viviani a Nibali : Genova. Sognando una Milano-Sanremo italiana. L'ultimo azzurro a vincere la Classicissima è stato Pippo Pozzato, nel 2006 . Il record negativo di 16 edizioni senza vittorie , dal 1953 con Petrucci al ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : da Sagan a Viviani - il borsino dei favoriti : Milano-Sanremo numero 109 incertissima perché corsa probabilmente sotto la pioggia e da squadre con soli sette elementi, 175 in tutto. Via Roma attende un possibile sprint, ma le soluzioni alternative ...

Milano-Sanremo 2018 - l’ultima vittoria dell’Italia. Un successo che manca da troppi anni. Di Filippo Pozzato l’ultima zampata : Con quattro vittorie in cinque anni, il periodo dal 2002 al 2006 ha regalato tante soddisfazioni all’Italia nella Milano-Sanremo. Dopo il successo di Pozzato, arrivato proprio nel 2006, è iniziato un lungo periodo di carestia per i colori azzurri, con oltre 10 edizioni senza mai ottenere una vittoria. Dopo quella tra il 1954 e il 1969 si tratta della seconda peggior serie negativa della storia. In quegli anni, l’Italia ha vinto con ...

Milano-Sanremo - tutti a caccia del trionfo! Da Colbrelli a Kwiatkowski : ecco le impressioni della vigilia : Tanti grandi corridori per questa edizione della Milano-Sanremo, la 'Classicissima' ambita dai velocisti e non solo. ecco le parole dei protagonisti alla vigilia della classica italiana LaPresse/Gian ...

Milano-Sanremo 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : L’attesa, ormai, è finita. Sabato andrà in scena la Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento dell’anno. Il primo vero grande obiettivo della stagione, un concentrato di adrenalina che si consuma dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure, in un lento incedere scosso da fremiti improvvisi. Lievi, intensi, brevi, prolungati, tutte le facce di un racconto che dal 1907 arde ad inizio primavera. Viene ...

Milano-Sanremo 2018 : il borsino dei favoriti in percentuale. La griglia di partenza : Domani sarà tempo di Milano-Sanremo. La fine dell’attesa per la prima Classica Monumento della stagione, la prima corsa da vincere senza appello, il primo grande esame della stagione ciclistica con i suoi 300 chilometri abbordabili ma ricchi di insidie, pur sorridendo ai velocisti. Nonostante qualche defezione di troppo negli ultimi gironi, sono in tanti i pretendenti alla vittoria. Andiamo a stilare un’ideale griglia di partenza, ...

Milano Sanremo 2018 : Cofidis presenta la sua squadra : "Il nostro Gruppo è da sempre vicino al mondo dello sport e delle competizioni " conclude Alessandro Borzacca, Direttore Commerciale & Marketing di Cofidis " e il ciclismo in particolare rappresenta ...

Milano-Sanremo 2018 : tutti gli italiani in gara. Gli azzurri per dare l’assalto alla Classicissima : Saranno 46 gli italiani presenti domani alla partenza della 109ma edizione della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. L’ultimo azzurro in grado di vincere la Classicissima è stato Filippo Pozzato nel 2006, che quest’anno farà la sua quindicesima partecipazione. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni per questa corsa. Il corridore che avrà maggiori chance di centrare il successo è Elia Viviani, ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

Milano-Sanremo 2018 - domani è il giorno - sabato 17 marzo - . Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su ...

Milano-Sanremo 2018 - domani è il giorno (sabato 17 marzo). Programma - orari e tv. Come seguirla in tempo reale : domani 17 marzo si correrà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia, una Monumento imperdibile per tutti gli appassionati, un grande evento per tutti i ciclisti che sognano di imporsi in una delle gare più storiche di tutto il calendario. La corsa più lunga del mondo, con i suoi 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, impegnerà tutto il gruppo per circa 7 ore: si pedala nel mito e nella leggenda, si sogna ...

Milano-Sanremo - forfait e recuperi lampo tra i favoriti Video : A due giorni dal grande appuntamento con la #Milano Sanremo arrivano altre novita' nella lista dei corridori che saranno al via. Dopo gli annunciati forfait di Nacer Bouhanni e Fernando Gaviria [Video] altri big hanno dovuto rinunciare alla prima classica monumento. Manchera' anche il vincitore dell’edizione 2015, il tedesco John Degenkolb, che si è fermato alla Parigi-Nizza per una bronchite, lo stesso destino toccato a Bouhanni. Il capitano ...