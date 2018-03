Milano-Sanremo 2018 | Mark Cavendish | un vecchio leone che può ancora ruggire

Milano-Sanremo - cinque imprese da ricordare : Milano-Sanremo, cinque imprese da ricordare Da sempre intrisa di fascino e di epica sportiva, la Milano – Sanremo giunge quest’anno all’edizione numero centoundici. Conosciuta nell’ambiente ciclistico come “La Classicissima”, è la corsa di un giorno dal percorso più lungo, 291 chilometri dal capoluogo lombardo alla “città dei fiori”. Sono tanti i corridori che hanno contribuito, ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin - serve l'invenzione nel finale per giocarsi il successo : In una volata ristretta Trentin ha dimostrato di potersela giocare nel testa a testa anche con il campione del mondo , indimenticabile il successo di tappa al Tour de France per pochi millimetri, . ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin - serve l’invenzione nel finale per giocarsi il successo : Doveva essere la stagione della svolta, ma in questa prima parte è stata soltanto quella della sfortuna. Neanche il tempo di vestire la nuova maglia della Mitchelton-Scott e Matteo Trentin, in quel di gennaio, è caduto in allenamento riportando una frattura costale. Niente di grave, ma uno stop che lo ha costretto a star fermo per qualche settimana e a modificare il calendario di preparazione alla primavera. Ora è arrivato il momento della prima ...

Milano-Sanremo : dopo il calcio la VAR conquista anche il ciclismo Video : Le novita', è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR acronimo di Video ...

Milano-Sanremo : dopo il calcio la VAR conquista anche il ciclismo : Le novità, è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR (acronimo di Video ...

La Milano-Sanremo di Mario Cipollini. L’apoteosi di Re Leone nel 2002 - antipasto del trono sul mondo : Il 23 marzo 2002 è una delle date più memorabili nella carriera di Mario Cipollini che vinse la Milano-Sanremo con una delle sue volate regale, tagliando in traguardo a braccia alzate dominando uno sprint che ha avuto un solo padrone. Il Re Leone si consacrò nella città dei fiori pilotato meravigliosamente dal trento della sua Acqua & Sapone-Cantina Tollo: una macchina rodata alla perfezione che guidò il proprio capitano verso un memorabile ...

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso. Analisi degli aspetti tattici : dove si può attaccare per evitare la volata? : Una volata scontata? Non per forza. Pur essendo la Classica Monumento più adatta ai velocisti, la Milano-Sanremo non è una corsa scontata e la volata di gruppo non è l’unica soluzione possibile, oltre ad essere molto diversa dai classici sprint che siamo abituati a vedere, per esempio, nelle tappe dei grandi giri. Nelle otto edizioni che si sono disputate dal 2010 in poi, ben tre volte (considerando anche il 2013 in cui vinse Ciolek ...

Milano-Sanremo - scatta l'era Var : è italiano il primo giudice Tv : ... di origine italiana , è nato a Bologna, , Gabriele Fioni, direttore aggiunto del Cea , commissariato all'energia atomica e alle energie alternative, , specialista in scienza della materia. Tutto il ...

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e Michal Kwiatkowski si giocheranno tutto sul Poggio : Due grandi favoriti per la 109ma edizione della Milano-Sanremo, che si disputerà sabato e aprirà il percorso di questa stagione nelle favolose Classiche Monumento. Due nomi che appaiono sicuramente un gradino sopra a tutti gli altri: stiamo parlando del campione del mondo (per tre volte consecutive) Peter Sagan, capitano della Bora-hansgrohe, e del detentore del titolo, il corridore del Team Sky Michal Kwiatkowski, di recente trionfatore alla ...

Milano-Sanremo - Giulio Ciccone pronto a stupire : svelato il roster della Bardiani CSF : I manager della Bardiani CSF svelano il roster della squadra per la Milano-Sanremo, classica italiana in programma sabato 17 marzo Ci sarà anche la Bardiani CSF alla festa per l'inizio della stagione ...

Milano-Sanremo 2018 : inizia l’era della Var nel mondo del ciclismo : L’edizione 2018 della Milano-Sanremo che si disputerà sabato 17 marzo non sarà attesa solo per questioni puramente agonistiche ma anche per un altro aspetto. inizia, infatti, l’era della Var, lo stesso sistema adottato nel calcio per rigori, fuorigioco ecc. In questo caso, però, la tecnologia servirà per scovare le infrazioni in tempo reale e intervenire subito per garantire la regolarità del darsi agonistico in strada. Tutti i ...

Ciclismo - Elia Viviani : “La Milano-Sanremo è il mio sogno. E’ venuto il momento di realizzarlo” : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...