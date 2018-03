Milano | arriva ' Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche

Metro Linea Blu a Milano - la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO : Metro Linea Blu a Milano, la talpa arriva in piazza Tricolore. LE FOTO Sfondata l’ultima barriera della tratta scavata da Forlanini in circa un anno. Il sindaco Sala: "Entro la fine del 2022 si può ipotizzare un'apertura totale della Linea". Avrà 21 fermate e sarà lunga più di 15 chilometri Parole ...

FILOSOFIA A Milano arriva AL GIAMBELLINO : ... cura per il terzo anno consecutivo il laboratorio filosofico di Nuova Acropoli, dando vita insieme ai volontari ad incontri per la diffusione dell'antica Scienza tra la gente e promette: '...

Arriva a Milano l’accademia globale per startup e imprenditori : Approda anche a Milano il Founder Institute, uno dei principali acceleratori mondiali di startup e aziende. Ad aprile l’istituto di Palo Alto, California, avvierà il suo semestre di formazione per imprenditori innovativi. La strategia dell’acceleratore, avviato nel 2009, è quella di focalizzarsi sui fondatori delle aziende anziché sulle idee e di sostenere motivazione e talento. Il programma prevede corsi di formazione, incontri con ...

Reptilia Expo : L'affascinante mondo dei rettili arriva al Palazzetto dello Sport di CORNAREDO nell'unica tappa in provincia di Milano : ... MI, Palazzetto dello Sport Centro Sportivo Sandro Pertini Viale dello Sport , ang. Viale della Repubblica, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 Ingresso Mostra: dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ...

Neve - Big Snow è arrivata a Milano : allarme ghiaccio ma mezzi pubblici regolari e scuole aperte : mezzi spargisale in azione per evitare che le strade diventino scivolose. L'appello del Comune ai proprietari degli stabili: "La pulizia dei marciapiedi vostra...

Alla Triennale di Milano arrivano le biciclette che sposano artigianato e design : * Il tuo indirizzo email non sarà visualizzato Leggi anche 16 giugno 2015 George, fatti in là: piccoli Royal Baby crescono Sono loro i protagonisti del 2015, i piccoli reali d'Europa e del mondo, al ...

A Milano arriva l’Accademia della Sfoglia : Si comincia con le tagliatelle e i maltagliati, si prosegue con i maccheroni, e dopo tortelli si finisce con i tortellini: 4 lezioni in tutto (il calendario è in gallery) «perché tante ne bastano per acquisire manualità imparare a preparare con le proprie mani un primo piatto che dà molta soddisfazione», spiega Rina Poletti, sfoglina modenese che ha lasciato un lavoro impiegatizio e «ben retribuito» (lo ripete spesso) per dedicare gli ultimi 40 ...

Meteo - arriva Big Snow : da domani neve e gelo al Centro Nord - anche a Milano : arriva Big Snow. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì per la precisione, ecco che una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese. LEGGI anche...

Maltempo - Buran arriva a Roma e Milano/ Ecco il gelo siberiano : allerta neve nella capitale (previsioni meteo) : Buran, neve e gelo siberiano a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:30:00 GMT)

‘Burian’ al Nord : frane e disagi in Piemonte. A Milano si arriva a -5 Immagini|Video : L’ondata di vento freddo siberiano parte dal Nord: disagi alla viabilità in Piemonte per due frane sul versante transalpino, Bora a 110 km/h a Trieste. Martedì il picco di freddo

Il cartellone pubblicitario un po' porno : rimosso da Napoli arriva a Milano : Un ragazzo nudo e una ragazza senza veli. Su un divano. In una posa inequivocabilmente sessuale, con tanto di tirata di capelli. È la pubblicità comparsa a un incrocio di viale Forlanini a Milano. Il fatto è stato riportato da...

A Milano arrivano i Local Ambassador del progetto MiGeneration Lab : Una tranquilla serata fra amici, talvolta, può trasformarsi in una grande possibilità. E’ da questo presupposto che parte l’idea sviluppata da alcuni partecipanti a “YouthLab – Sfida di idee&rdquo...

La StraMilano 2018 sta arrivando : iniziate a correre : La capitale meneghina sarà la capitale del running con la stracittadina più famosa d’Italia, arrivata alla 47° edizione. «Ormai la Stramilano non è più solo una corsa, è un’esemplificazione di ciò che vuole essere Milano: una città aperta, solidale, che funziona, dove l’ambiente e lo sport sono centrali» ha dichiarato in merito Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Le tre gare in programma, Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half ...