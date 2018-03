Milano | al via ' Quartieri connessi' per riqualificazione periferie

Coppa Milano-Sanremo 70 gioielli su ruote al via da 22 marzo : Tanti sono gli equipaggi stranieri, a conferma dell'importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto in gara, veterana tra le veterane sarà la Fiat ...

Milano-Sanremo - tutti contro Sagan e Kwiatkowski. Per l'Italia ci sono Nibali e Viviani : I due corridori più quotati per la vittoria sul traguardo di Sanremo, sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Michal Kwiatkowski della Sky. Il polacco della Sky questa corsa l'...

Milano- Sanremo - la striscia nera e le speranze azzurre - da Viviani a Nibali : Genova. Sognando una Milano-Sanremo italiana. L'ultimo azzurro a vincere la Classicissima è stato Pippo Pozzato, nel 2006 . Il record negativo di 16 edizioni senza vittorie , dal 1953 con Petrucci al ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : da Sagan a Viviani - il borsino dei favoriti : Milano-Sanremo numero 109 incertissima perché corsa probabilmente sotto la pioggia e da squadre con soli sette elementi, 175 in tutto. Via Roma attende un possibile sprint, ma le soluzioni alternative ...

Milano via Chopin - 19enne stuprata/ Video - chi è il colombiano arrestato : le identità su Facebook : Milano, stupro di via Chopin: ecco chi è Freylin David Lopez Villa, l'aggressore colombiano che lunedì 11 marzo 2018 ha aggredito e violentato una coppia di giovani(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 00:05:00 GMT)

Auto in fiamme in via Milano a Vittoria : Un'Auto ha preso fuoco oggi pomeriggio in via Milano a Vittoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma : Presentazione ad alta quota per Laura Pausini che ha scelto il volo Milano Roma per presentare l’album “Fatti sentire”. L'articolo Laura Pausini hostess per un giorno. Ecco come ha intrattenuto i viaggiatori del volo Milano-Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - violenza in via Chopin su 19enne : fermato un giovane La strada della violenza |Foto : In manette l’uomo che lunedì sera, sotto la minaccia di una pistola finta, ha rapinato due studenti e violentato la ragazza 19enne. Aveva rubato il cellulare del ragazzo: appena lo ha riacceso i carabinieri lo hanno individuato

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (3) : (AdnKronos) - La partenza del Frecciarossa è programmata da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dal capoluogo veneto è alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia (2) : (AdnKronos) - Il nuovo collegamento giornaliero fra il capoluogo ligure e la città lagunare, oltre che a Milano, ferma a Brescia, Verona, Vicenza e Padova ed è stato progettato con orari compatibili con i servizi dei treni regionali. Si aggiunge ai 46 Frecciarossa che già oggi collegano Milano a Ven

Trenitalia : al via nuovo Frecciarossa Genova – Milano – Venezia : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – Da oggi Genova, Milano e Venezia sono più vicine con il nuovo collegamento Frecciarossa. Nasce il nuovo servizio che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti.è partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole, il primo treno con a bordo Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e ...

