Milan | una sconfitta per crescere ' Atteggiamento di maturità'

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su Donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Arsenal Wenger : 'Fortunati sul rigore - il Milan ci ha messo in difficoltà' : Arsene Wenger , tecnico dell' Arsenal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della parrtita vinta dai Gunners contro il Milan . SULLA PARTITA - ' Il Milan ha grandi qualità, ma noi abbiamo avuto un approccio alla partita troppo conservativo dopo il risultato ...

Condò : 'Bonucci ceduto al Milan per una plusvalenza' : Paolo Condò , firma de La Gazzetta dello Sport e di Sky , è intervenuto nel pomeriggio sull'emittente satellitare rivelando la sua versione sulla cessione di Bonucci dalla Juventus al Milan : 'Da quanto mi risulta - le sue parole - non è ...

Milano - Forza Nuova entra per la prima volta in istituzioni comunali - : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega Nord nel Consiglio del Municipio 5, ha aderito al movimento di estrema destra: "È una realtà che si sposa con i miei ideali". Anpi: "Grave, città è medaglia d'...

La Terra è una ed è per tutti : a Milano il 3° Festival dei Diritti Umani : Diritti di chi, oggi, è costretto a scappare da zone dove il clima e di conseguenza l'agricoltura e l'economia sono diventati invivibili: centro del discorso sarà anche interrogarsi sulla necessità ...

Cocucci - ex capo di una banda della malavita Milanese entrato a margine negli atti del processo Andreotti : Il nome di Osvaldo Cocucci era entrato, a margine, degli atti giudiziari del processo Andreotti celebrato a Palermo. Italo-argentino, era stato citato dalla commissione parlamentare della commissione ...

Milano - violenza su 19enne : fermato un giovane. Tradito dal cellulare rubato - aveva una pistola giocattolo Video : In manette l’uomo che lunedì sera, sotto la minaccia di una pistola finta, ha rapinato due studenti e violentato la ragazza 19enne. aveva rubato il cellulare del ragazzo: appena lo ha riacceso i carabinieri lo hanno individuato

Stupro e aggressione di una coppia a Milano : fermato un 25enne : Il terribile fatto è avvenuto nella periferia sud della città, in via Chopin , tristemente famosa per la cronaca per un fatto simile avvenuto nel 2005. Al vaglio degli inquirenti i filmati di una ...

Milano - colombiano fermato per l'aggressione a una coppia in periferia : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.

Milano - rapina una coppia in auto : picchia il fidanzato e violenta la ragazza : Una coppia di ragazzi è stata aggredita ieri sera a Milano, in via Chopin, nel quartiere Vigentino: secondo il racconto delle vittime un giovane sudamericano li ha prima rapinati poi ha violentato la ragazza. ...

Milano : ragazza violentata durante una rapina - picchiato il fidanzato : Una coppia aggredita a Milano, lunedì sera in zona Ripamonti. Una 19enne è stata violentata, il fidanzato pestato e rapinato. I due si erano appartati in auto quando l'uomo si è avvicinato li ha ...

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e una maledizione da rompere : Prima o poi la vince Quando si pensa a Peter Sagan e alla Milano-Sanremo il primo pensiero che viene in mente è questo. Il 2018 sarà l’anno buono? Complici anche diverse assenze tra gli avversari, Sagan potrebbe trovare un campo partenti meno agguerrito nei suoi confronti, con la possibilità di giocarsi le proprie carte senza correre contro tutti e senza la necessità di inventari numeri come quello che ha infiammato la corsa nella scorsa ...

Stilista Milanese impiccata - riesumato il corpo : tra una settimana i risultati della tac : MILANO Cominciano di fatto oggi, con la riesumazione del corpo, i nuovi accertamenti medico legali disposti con la formula dell'incidente probatorio sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la Stilista di ...

Stilista impiccata a Milano - riesumato il corpo di Carlotta Benusiglio : tra una settimana esito nuovi esami : A maggio la relazione dei periti. Investigatori e medici legali devono capire se si sia trattato di omicidio o suicidio. Indagato il fidanzato della donna