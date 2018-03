Milan-Inter | si decide la data del recupero | 3 o 4 aprile

Pro Evolution Soccer 2018 : novità - arrivano le leggende di Milan e Inter Video : In queste ore, per via dell’avvicinarsi del Derby della Madonnina, in programma domenica 4 marzo, la Konami Digital Entertainment, ovvero una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di giochi, fondata nel 1969, ha deciso di omaggiare [Video] #Milan e #Inter introducendo nelle opzioni del videgioco Pro Evolution Soccer, le leggende delle due squadre che hanno la loro base proprio a Milano. Le leggende del Milan Fra le leggende del ...

Milan - un ex Inter non le manda a dire a tutti i rossoneri Video : A volte il confine tra essere idolo di una tifoseria e diventare l'avversario più odiato per i rivali è molto sottile. Molto spesso sono i diretti Interessati a schierarsi apertamente in questa posizione o almeno provano a farlo. Anche se sono passati tanti anni da quando andavano in campo ed oggi hanno come principale legame quello di partecipare a salotti televisivi che mirano a celebrare le loro gesta ormai lontane nel tempo di calciatori. ...

Sala : “L’Inter vuole restare a San Siro - il Milan pensa ad un nuovo stadio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione. L'articolo Sala: “L’Inter vuole restare a San Siro, il Milan pensa ad un nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - i dati da uomo bionico di Milan Skriniar : ha commesso solo 28 falli e... : L'acquisto più azzeccato dell'Intera campagna acquisti nerazzurra è Milan Skriniar e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni dati che giustificano ulteriormente tale affermazione. Questo è quanto la 'rosea' scrive in merito all'ex difensore della Sampdoria. ' solo un'offerta clamorosa potrebbe oggi ...

Ex Inter - Berti pungola il Milan : "Meglio sconfitti che Milanisti" : Nicola Berti è certamente uno dei calciatori più amati dai tifosi dell'Inter. L'ex centrocampista nato a Salsomaggiore Terme, infatti, incarnava in pieno lo spirito dell'essere Interista e nelle sue ...

Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco DaMilano : ... ma valide anche per l'oggi… C'è una frase in un articolo giovanile di Moro che voglio citare: «il nostro posto è all'opposizione, il nostro compito è al di là della politica. Noi non abbiamo ...

?Un atomo di verità : Aldo Moro e la fine della politica. Intervista a Marco DaMilano : “Non è un saggio storico, come altri miei libri, e neppure un romanzo, ho provato a fare un viaggio nella memoria che è anche un viaggio fisico, mi sposto in diversi punti d’Italia e non solo, utilizzando la parola io perché tutto comincia da una scena: sono un bambino e passo con il mio pulmino delle scuole elementari da via Mario Fani venti minuti prima della strage del 16 marzo 1978. Quel giorno, ho scritto, sono diventato grande”. Con ...

Inter : Toldo e Maicon in moto per le strade di Milano [FOTO] : Divertimento e svago per due campioni dell’Inter del Triplete del 2010. Francesco Toldo e Maicon hanno trascorso la giornata per le vie di Milano a bordo di una moto postando una foto sui social. L'articolo Inter: Toldo e Maicon in moto per le strade di Milano [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Champions : Roma - Lazio - Inter e Milan tra calendario - forma e morale : Due posti per quattro, 30 punti in palio , 33 per Inter e Milan, che devono recuperare il derby, e una lunga volata che terrà presumibilmente col fiato sospeso i tifosi delle Romane e delle Milanesi ...

Inter - c'è da curare il malessere di Spalletti. Il futuro può essere lontano da Milano : Come può un pareggio contro il Napoli destabilizzare un ambiente? Bisognerebbe chiederlo a Luciano Spalletti, che forse inizia a sentire la pressione del quarto posto. Il malessere del tecnico di ...

Inter-Napoli 0-0 - Sarri frena La Juve vince - ora è in testa Milan - 3 punti al 94’|Classifica : Partita tattica e controllata, spiccano un palo di Skriniar e due occasioni per Insigne ma gli azzurri falliscono il ritorno in vetta e i nerazzurri il sorpasso alla Lazio

28^Giornata : Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli : 0-0 a San Siro. Milan : scossa Andrè Silva - 3 punti d’oro. : 28^Giornata: Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli: 0-0 a San Siro. Milan: scossa Andrè Silva, 3 punti d’oro. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 28^ GIORNATA- Una giornata atipica sotto tanti punti di vista. La Fiorentina batte il Benevento 1-0 e dedica la vittoria a Davide Astori in una giornata avvolta da un clima surreale. ...

Pd - in attesa del regolamento di conti interno dopo il flop elettorale a Milano Sala-Fiano se le danno su Facebook : Niente diretta streaming del regolamento di conti nel Pd dopo il tracollo del 4 marzo. In attesa della direzione nazionale di domani a Roma, il presidente del partito Matteo Orfini fa appelli all’unità ma a Milano gli stracci volano sulle bacheche Facebook di due pesi massimi, come il sindaco Giuseppe Sala ed Emanuele Fiano, parlamentare milanese solidamente renziano. Casus belli le critiche del primo al segretario dimissionario Matteo ...