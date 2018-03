Milan | Gattuso “L’arbitro può sbagliare | orgoglioso dei miei | qualificazione persa a San

Milan - Gattuso : "L'arbitro? può sbagliare come un qualsiasi giocatore" : E' uno dei migliori portieri del mondo. Ha grande fiducia da parte mia: non deve ascoltare le voci dell'arrivo o meno di Reina". La conclusione è rivolta al finale di stagione: "Mancano undici ...

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...

Arsenal-Milan 3-1 - rossoneri a casa ma a testa alta in Europa League : l’arbitro ed alcune disattenzioni condannano Gattuso [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Milan - Fassone : 'Presto parleremo con Gattuso. Rifinanziamento? Si farà' : Nel pre-partita di Arsenal-Milan da Londra è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Per il club rossonero si tratta di una partita molto importante. Rimonta difficile dopo lo 0-2 di San Siro, però si crede nell'impresa. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall'Emirates ...

Milan - Fassone : "Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì - ci sono proposte" : L'ad rossonero assicura: "Per Rino aspettiamo solo la settimana giusta e sul futuro del club siamo tranquilli"

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...

LIVE Pagelle Arsenal-Milan - Europa League in DIRETTA : i rossoneri di Gattuso a caccia dell’impresa per volare ai quarti : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Arsenal-Milan, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. rossoneri chiamati all’impresa in quel di Londra, visto che devono rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata a San Siro. Il Milan è dalla vittoria in campionato contro il Genoa all’ultimo secondo. Un successo che può dare fiducia in vista di questa sera e soprattutto ...

Arsenal-Milan alle ore 21.05 La Diretta Gattuso a Londra per cercare la rimonta : Va in scena all'Emirates Stadium la sfida di ritorno tra Arsenal e Milan, per gli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri sono chiamati a rimontare lo 0-2 subito nella gara di San Siro e ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Arsenal Milan : i dubbi di Gattuso. Quote e ultime novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Arsenal Milan: Quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo all'Emirates. Gattuso di fronte al dubbio di modulo: sarà 4-3-3 o attacco a due punte?.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:44:00 GMT)

Arsenal-Milan - Gattuso : “dobbiamo provarci” : Gennaro Gattuso assicura che il suo Milan non è a Londra per “fare una pasquetta”. Metabolizzata la pesante sconfitta dell’andata, il tecnico rossonero spera in “una partita diversa” domani sera all’Emirates stadium. “Noi siamo nati pronti – le parole di Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia -. Sappiamo che è difficile, ma nel calcio, come nello sport, non c’è cosa più bella di ...

Milan - Gattuso 'è dura - ma abbiamo il dovere di provarci' : OCCASIONE PER SILVA - Nella stagione del Milan, in rimonta verso la Champions da quando l'ex campione del mondo ha preso possesso della panchina, questa è la partita in cui dimostrare che la distanza ...

Milan - Gattuso : 'Non abbiamo nulla da perdere' : 'Sogniamo l'impresa'. Rino Gattuso sa che ci vuole la gara perfetta per eliminare l'Arsenal. Dopo lo 0-2 di San Siro, al Milan serve vincere con due gol di scarto ma facendone almeno tre. Non semplice:...

Milan - Gattuso : "Siamo nati pronti. Complimenti a Montella" : Il due a zero dell'andata non lascia grandissimo spazio alle speranze. Indicando una percentuale Gattuso aveva stabilito le chance di passaggio del turno nel 30%. Rino effettivamente ci crede e per ...

Arsenal-Milan - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : L'allenatore del Milan presenta la sfida in conferenza stampa, seguila LIVE su sport.sky.it. EUROPA LEAGUE - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video