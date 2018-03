Milan eliminato dall' Europa League | nuova data per il recupero del derby rinviato contro

Tris Arsenal - Milan eliminato : Niente rimonta: il Milan è fuori dall'Europa League . I rossoneri perdono anche in casa dell' Arsenal , 3-1, , dopo lo 0-2 di San Siro di una settimana fa. Alla squadra di Gattuso non è bastato il gol ...

Con la sconfitta per 3-1 subita stasera a Londra contro l'Arsenal, il Milan è stato eliminato dall'Europa League con un risultato complessivo, fra andata e ritorno, di 5-1 (all'andata l'Arsenal aveva vinto 2-0). Il Milan è andato in vantaggio nel