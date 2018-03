Milan | contro il Chievo 4 cambi | riecco Kalinic

In Gb critiche per rigore contro Milan : ANSA, - LONDRA, 16 MAR - Se Arsene Wenger giura di non aver visto bene, i tabloid non sembrano avere dubbi, Danny Welbeck si è tuffato in occasione del rigore del pareggio dell'Arsenal contro il Milan.

Milan eliminato dall'Europa League : nuova data per il recupero del derby rinviato contro l'Inter : Secondo La Gazzetta dello Sport , il derby di Milano tra Milan e Inter si recuperà con il resto della 27esima giornata e si disputerà con ogni probabilità tra il 3 o 4 aprile.

Milan - solo insufficienze per Donnarumma contro l'Arsenal : decisivo in negativo : Gazzetta dello Sport - Donnarumma 5,5: E' un peccato scendere sotto la sufficienza, ma lo sbaglio del secondo gol è quello che chiude il sipario. Prima almento tre parate decisive.

Milan defraudato contro l'Arsenal - ma Gattuso ha il problema del gol : Può darsi che il mondo stia cambiando anche nell'isola, forse le troppe contaminazioni , calcistiche, ovviamente, hanno importato anche qualche difetto, fatto sta che una qualificazione riaperta dal ...

Europa League - Lazio e Milan all'assalto contro Dinamo Kiev e Arsenal : Missione quarti di finale: per la Lazio l'obiettivo è alla portata, al Milan serve un'impresa. Con il ritorno in programma oggi, si completa il quadro degli ottavi di Europa League: i biancocelesti ...

Milan - il tempo stringe per Li tra il nodo del debito e i controlli dell'Uefa : Non è un caso se in questa fase delicata, in cui il mondo della finanza si interroga su quanto durerà Li al comando, si rincorrano voci di offerte per rilevare la maggioranza del club. In qualche ...

Europa League 2018 : Milan - serve la rimonta contro l’Arsenal. Carattere e grinta le parole d’ordine di Gattuso : Momento cruciale della stagione del Milan, impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal. I rossoneri devono rimontare lo 0-2 casalingo dell’andata. Un passivo importante, inaspettato, perché se è vero che i Gunners sono una squadra dall’indubbio valore, è altrettanto vero che la banda di Arsene Wenger non se la passava benissimo prima di giovedì scorso. Al contrario del Milan di Gattuso, che ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Milano : M5S vota contro bilancio - politiche economiche inaccettabili : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - "Con l'approvazione della delibera di bilancio, la giunta Sala ha dimostrato di non tenere alle esigenze della maggior parte dei milanesi. Dopo aver imposto una tassa di accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia, dopo aver aumentato il costo dei servizi accessori per i b

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza : Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata. Un primo tempo davvero ottimo e ...

Allerta Meteo : forte maltempo a Genova - a rischio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

Milano - vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese : rogo sotto controllo - verifiche sulla presenza di amianto : sotto controllo l’incendio scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese (Milano). “Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto: al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica,” ha spiegato un dirigente dei Vigili del fuoco del ...