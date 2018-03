Migranti | nave Open Arms verso Pozzallo Ultime notizie | nessun porto ci

Migranti - si è risolta l'odissea in mare della ong spagnola : la nave è diretta a Pozzallo : Dopo 24 ore di impasse nel Mediterraneo, l'imbarcazione Open arms della ong Proactiva ha ricevuto l'autorizzazione per entrare in un porto. Nel corso del salvataggio di ieri, c'era stato uno scontro con la Guardia costiera libica che reclamava i Migranti soccorsi: la nave spagnola aveva opposto un rifiuto, ma non aveva avuto l'autorizzazione a dirigersi verso un porto europeo

Caso diplomatico nel Mediterraneo - il Viminale concede il porto sicuro alla nave spagnola con i Migranti. : alla fine, dopo 30 ore in 'ostaggio' di un braccio di ferro diplomatico nel Mediterraneo, dal Viminale è partito l'ordine di far attraccare la nave della Ong spagnola a Pozzallo. E la Proactiva Open ...

Il caso della nave carica di Migranti che non può attraccare in nessun porto : L'Ong Open Arms ha denunciato un episodio che si sta verificando in queste ore nel Mediterraneo. Una nave spagnola carica di migranti, in tutto 218 persone, in gravi condizioni, non può attraccare in nessun porto europeo: la Proactiva si è opposta alle richieste della Guardia costiera libica, che intimava ai volontari di consegnare alle autorità i naufraghi.Continua a leggere

Nave ong piena di Migranti denuncia : "Non ci fanno sbarcare in nessun porto europeo" : Da diciotto ore la Nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, con a bordo 218 migranti, è alla ricerca nel Mediterraneo di un "porto sicuro" dove sbarcare le persone salvate in questi giorni in mare. La Nave...

La nave carica di Migranti che non vuole nessuno : Appartiene all'ong spagnola Open Arms e da ieri sera cerca un porto dove attraccare dopo aver litigato con la Guardia Costiera libica The post La nave carica di migranti che non vuole nessuno appeared first on Il Post.

Migranti - nave ong : “Nessun porto ci fa sbarcare - abbiamo casi gravi a bordo” : Giovedì le minacce della Guardia costiera libica, oggi il pellegrinaggio tra i porti dell’Ue alla vana ricerca di un approdo. Continua l’odissea della Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva che ieri ha soccorso 218 Migranti scontrandosi con i guardacosta di Tripoli che aveva intimato all’organizzazione umanitaria di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. “Per aver rifiutato di dare ai libici i ...

Mediterraneo - nave Ong soccorre 117 Migranti : 'Inseguiti dai libici' : Una nave della Ong spagnola "Proactiva Open Arms" ha soccorso 117 migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali. Lo riferisce la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la sua ...

Migranti : attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – E’ attesa al porto di Augusta (Siracusa) la nave Aquarius con a bordo 280 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di persone provenienti da 22 paesi, come annunciato su Twitter sull’account ufficiale Sos Mediterranee. Inizialmente lo sbarco era previsto al porto di Pozzallo, dove è attesa invece la nave della Ong spagnola ‘Proactiva Open Arms’. L'articolo ...

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attraccata al porto di Pozzallo, in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trova

Migranti : sbarcata a Trapani nave con 302 persone a bordo - molti minori soli : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - E' approdata poco fa al porto di Trapani la nave della Ong tedesca 'SeaWatch 3' con a bordo 302 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Sbarcati 229 uomini e 73 donne. Tra cui 57 minori non accompagnati. Ieri sono arrivati in Sicilia quasi 500 migran

Migranti : attesa al porto di Trapani nave con 303 persone : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - attesa oggi al porto di Trapani la nave con a bordo 303 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Solo ieri sono sbarcate in Sicilia oltre quattrocento persone. Sabato, la nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partenariato con Medi

Migranti : Lampedusa - 52 tunisini trasferiti con la nave : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Dopo la rissa scoppiata ieri sera all'hotspot di Lampedusa, un gruppo di 52 immigrati tunisini è stato trasferito con la nave da Lampedusa a Porto Empedocle (Agrigento). Rimangono così sull'isola altri duecento giovani tunisini sbarcati nei giorni scorsi sull'isola.