Migranti | nave ong | “Nessun porto ci fa sbarcare | abbiamo casi gravi a bordo”

Mediterraneo - nave Ong soccorre 117 Migranti : 'Inseguiti dai libici' : Una nave della Ong spagnola "Proactiva Open Arms" ha soccorso 117 migranti nel Mediterraneo , in acque internazionali. Lo riferisce la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la sua ...

Migranti : attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – E’ attesa al porto di Augusta (Siracusa) la nave Aquarius con a bordo 280 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di persone provenienti da 22 paesi, come annunciato su Twitter sull’account ufficiale Sos Mediterranee. Inizialmente lo sbarco era previsto al porto di Pozzallo, dove è attesa invece la nave della Ong spagnola ‘Proactiva Open Arms’. L'articolo ...

Migranti : attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' attesa al porto di Augusta (Siracusa) la nave Aquarius con a bordo 280 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di persone provenienti da 22 paesi, come annunciato su Twitter sull'account ufficiale Sos Mediterranee. Inizialmente lo sbarco

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attraccata al porto di Pozzallo , in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trova

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attraccata al porto di Pozzallo , in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trovavano a bordo di un barcone soccorso da una nave mercantile e dalla Guardia costiera libica. L'articolo Migranti : attraccata a Pozzallo ...

Migranti : sbarcata a Trapani nave con 302 persone a bordo - molti minori soli : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - E' approdata poco fa al porto di Trapani la nave della Ong tedesca 'SeaWatch 3' con a bordo 302 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Sbarcati 229 uomini e 73 donne. Tra cui 57 minori non accompagnati. Ieri sono arrivati in Sicilia quasi 500 migran

Migranti : attesa al porto di Trapani nave con 303 persone : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - attesa oggi al porto di Trapani la nave con a bordo 303 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Solo ieri sono sbarcate in Sicilia oltre quattrocento persone . Sabato, la nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partenariato con Medi

Migranti - ondata di sbarchi : tre cadaveri su una nave di una ong : Palermo, 18 gen. (askanews) - Nonostante il mare in burrasca non si arresta l'ondata migratoria nel Mediterraneo verso la Sicilia. Oltre 1600 i profughi già sbarcati o in viaggio verso i porti ...