Microsoft punta sul matrimonio tra Xbox e Azure

Inside Xbox : Sea of Thieves protagonista della prima puntata dello show di Microsoft : Come già vi avevamo segnalato, Microsoft ha ideato un nuovo show mensile chiamato Inside Xbox, durante il quale il colosso offrirà agli utenti, giocatori e appassionati interviste, gameplay, anteprime e altro.Nel fine settimana, è andata in onda la prima puntata che ha avuto per protagonista l'attesa esclusiva Sea of Thieves. Come riporta Dualshockers, Rare ha mostrato le principali meccaniche di gameplay, oltre a un assaggio del cross play tra ...

Microsoft punta Valve - tre giochi potrebbero arrivare sul mercato in esclusiva : La concorrenza è agguerritissima, e questo Microsoft lo sa piuttosto bene. La sfida nell'ambito videoludico è più che mai aperta, con il colosso statunitense che prova a tener testa ai due big dell'industria provenienti dall'oriente, rispettivamente Sony e Nintendo, sebbene la strada sia totalmente in salita. Se da un lato la casa che ha dato i natali a Mario e Link non accenna a diminuire la propria corsa sotto il profilo degli hardware di ...

Microsoft svela come sarà HoloLens 2; si punta tutto sul Cloud e sull’AI : Il primo modello di HoloLens è stato ed è tuttora un dispositivo innovativo e Microsoft ha in questo modo portato sul mercato un visore di realtà mista dalle potenzialità praticamente infinite. Tuttavia, si comincia a sentire la necessità di una seconda generazione potenziata sia sul comparto software che hardware. I primi segni ufficiali di HoloLens 2 li abbiamo visto nell’estate del 2017 quando venne svelato il nuovo HPU (Holographic ...