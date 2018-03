Microsoft conferma | PlayerUnknown' s Battlegrounds supera quota 5 milioni di giocatori su

Microsoft ha in cantiere "qualcosa di diverso" per l'E3 2018 - confermata la conferenza per il 10 giugno alle ore 21 : giugno si avvicina a grandi passi e i protagonisti dell'industria videoludica si preparano all'importante manifestazione dell'E3.Anche Microsoft, ovviamente, non mancherà alla kermesse e ha già confermato che la sua conferenza si terrà domenica 10 giugno alle ore 21 italiane. Già all'inizio dell'anno il boss di Xbox, Phil Spencer, parlò dei piani del colosso per l'E3 2018, dichiarando che "ci saranno cambiamenti positivi" e che "potrebbe essere ...

Microsoft conferma The Witcher 2 e altri titoli nel programma "Enhanced" di Xbox One X : Proprio nella giornata di ieri era spuntata un'interessante indiscrezione che voleva l'apprezzato The Witcher 2: Assassins of Kings in arrivo tra i titoli "potenziati" per Xbox One X. Senza annunci ufficiali la notizia andava classificata come rumor, ma ora arriva la conferma di Major Nelson.Il secondo capitolo di The Witcher insieme ad altri titoli entrano ufficialmente nel programma "Enhanced" per Xbox One X. Qui di seguito possiamo vedere le ...

Microsoft conferma lo sviluppo di nuovi HoloLens : È un po' quanto successo per gli Oculus Rift, per anni nelle mani dei tester e, una volta arrivati sul mercato, un prodotto cardine per tutta l'economia del virtuale. Sarà per questo che Redmond è ...

Office 2019 : Microsoft conferma che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...

Microsoft conferma i lavori su un nuovo Gears of War : Ultimamente si parla moltissimo del futuro dell'universo Xbox, delle strategie di Microsoft e di quello che i giocatori dovranno aspettarsi dal colosso di Redmond. Le ultime novità arrivavano direttamente dal capo di Xbox Spagna, Oscar Díaz, che invitava i fan ad avere fiducia per il futuro.Ora è Phil Spencer a condividere qualche dettaglio sulle strategie future di Microsoft in un'intervista con The Verge, dalla quale si evince che un nuovo ...

Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable : delle fonti di Eurogamer lo confermano : Ricordate quando abbiamo parlato dell'apertura del nuovo studio di Playground Games (team che negli anni si è concentrato sullo sviluppo di Forza Horizon)? Lo studio aveva attirato l'attenzione di molti perché a quanto pare si sarebbe occupato di un action RPG open-world sfruttando personalità del settore che avevano lavorato su GTA V, Metal Gear Solid e Hellblade. Secondo delle fonti di Eurogamer.net questo studio si sta occupando del ritorno ...

Tecnologia - Microsoft conferma : PC più lenti con l’aggiornamento dei processori : A pochi giorni delle dichiarazioni di Intel che aveva parlato di impatto “non significativo” per la maggior parte degli utenti, arriva l’ammissione di Microsoft: gli aggiornamenti di sicurezza per arginare le vulnerabilità dei processori possono avere un impatto “significativo” sulle prestazioni dei computer e dei server, anche quelli più recenti. Amd, altro produttore coinvolto nella falla sui chip, ha definito ...