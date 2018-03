Microsoft | CD Projekt | Square Enix | Bethesda | EA e molti altri hanno già confermato la

eurogamer

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non solo E3, tra gli eventi videoludici più importanti dell'anno, come ben saprete, figura la Gamescom di Colonia, in Germania, e, a quanto pare, le più importanti aziende dell'industria si stanno già preparando alla kermesse prevista per il mese di agosto.Come riporta Dualshockers, oggi l'organizzazione di Gamescom ha inviato un comunicato stampa annunciando alcuni degli espositori confermati alla fiera.Tra gli sviluppatori e gli editori di giochi abbiamo Astragon Entertainment, Bandai Namco,Softworks, CD, Deep Silver (Koch Media), Electronic Arts, Epic Games, Kalypso Media, Konami,, Ubisoft,, Techland, THQ Nordic, Wargaming e Warner Bros. Entertainment.Read more…