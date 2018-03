Michelangelo | trovato autoritratto segreto Caricatura in un disegno? Messaggi nascosti

Trovato il ritratto di Michelangelo sotto un altro disegno : Il noto artista Michelangelo Buonarroti è passato alla storia per le sue celebri sculture e pitture ricche di significato. Ma gran parte delle sue opere che per molto tempo sono state nascoste al ...

Trovato il ritratto di Michelangelo sotto un altro disegno : Il noto artista Michelangelo Buonarroti è passato alla storia per le sue celebri sculture e pitture ricche di significato. Ma gran parte delle sue opere che per molto tempo sono state nascoste al pubblico sono le sue caricature. Una caricatura dell'artista è stata rinvenuta sotto il ritratto fatto da Michelangelo alla poetessa Vittoria Colonna. La caricatura in questione rappresenterebbe la sagoma di un uomo intento dipingere, che risulta ...