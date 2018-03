Miami | crolla ponte pedonale su Autostrada Video ultime notizie | 4 i morti accertati

Miami - ponte pedonale crolla sulle auto. Ci sono morti : Un terribile incidente ha sconvolto Miami: un ponte pedonale è crollato sulla strada che è sottostante alla Florida International University e ha schiacciato cinque o sei auto che erano in transito in quel momento. È successo poco prima delle ore 14 locali. La polizia stradale ha detto che probabilmente ci sono morti e feriti, ma non ha fatto numeri, il Miami Herald, che sta commentando il fatto in diretta anche attraverso i social network, ...

Crolla un ponte pedonale sulle auto a Miami : almeno quattro morti e nove feriti gravi : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto che stavano passando in quel mo...

