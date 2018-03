Meteo | piogge e temporali nel weekend | poi torna il freddo

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per piogge diffuse e temporali - ecco il bollettino e le previsioni : Modificata e prolungata, alla luce delle ultime valutazioni su andamento Meteo idrologico e modelli previsionali, l’Allerta Meteo per piogge diffuse E temporali diramata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale della Liguria. Questa la nuova scansione temporale dell’Allerta: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI:GIALLA prolungata FINO ALLE 21 DI OGGI GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B:GIALLA FINO ALLE 23.59 DI OGGI ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA FINO ...

Allerta Meteo Piemonte : codice giallo sull’Appennino per piogge intense : Allerta gialla domani sull’Appennino Piemontese per le intense piogge portate dalla perturbazione atlantica che cambierà il tempo dopo un inizio di settimana soleggiato e con temperature primaverili. La “moderata criticità” segnalata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda le zone di confine con la Liguria. In Piemonte la quota neve sara’ intorno ai 1.000 metri, più bassa – a 600 metri ...

Allerta Meteo Lazio : piogge e venti forti da domani pomeriggio : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domani, giovedì 15 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo Liguria : nuovo fronte atlantico - criticità “arancione” per piogge e temporali : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal, secondo le seguenti modalità: ZONA A, BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 8 ALLE 18 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA B: GIALLA DALLE 8 ALLE 21 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO ZONA C, BACINI PICCOLI: GIALLA DALLE 10 ALLE 23.59 DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 MARZO. BACINI MEDI E GRANDI: GIALLA DALLE 10 ALLE 14.59 DI DOMANI, ...

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

Burian Bis : sta per tornare con piogge e neve/ Previsioni Meteo - domenica gelo al nord e non solo : Burian Bis: sta per tornare con piogge e neve. Previsioni meteo, domenica gelo al nord e non solo. In arrivo una nuova perturbazione di artica.

BURIAN BIS : STA PER TORNARE CON PIOGGE E NEVE/ Previsioni Meteo - Ernani : “Maltempo e temperature polari” : BURIAN Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Burian bis - piogge e maltempo in arrivo/ Previsioni Meteo : nuova ondata di gelo - temperature in calo : Burian Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Allerta Meteo Emilia Romagna : piogge e frane - livello dei fiumi in innalzamento : Ancora un week end di maltempo in Emilia-Romagna che tra domenica 11 marzo e oggi ha visto cadere in ampie zone della regione, soprattutto sulla fascia appenninica centro occidentale, pioggia per più di 50 mm in sei ore con punte superiori a 70 mm. Impegnati a portare aiuto alla popolazione e nella sorveglianza idraulica 141 volontari di protezione civile (oltre 800 dal 21 febbraio) e i vigili del Fuoco che hanno risposto a una quarantina di ...

Meteo : inizio settimana con piogge - temporali e tempo instabile ovunque : tempo instabile su tutta l'Italia con piogge e temporali alternati ad ampie schiarite. Temperature in ribasso al sud dove si avvicineranno di più alla media stagionale dopo il caldo dei giorni scorsi.Continua a leggere

Meteo : forti piogge su tutta l’Italia. Cade un masso sull'A1 - 13 chilometri di coda in Toscana : Frana sull’A1, chiusa temporaneamente e code tra Incisa e Firenze. Secondo Coldiretti il livello del Po sarebbe salito di due metri in sole 24 ore, rischio allagamenti

Piogge e mare mosso - è ancora allerta Meteo : Nuova allerta meteo che segue quella già attiva per la giornata di domenica 11 per Piogge a cui si aggiunge anche quella per lo stato del mare. Dalla mezzanotte di oggi infatti fino alla mezzanotte di ...

Allerta Meteo Liguria : prorogato l’avviso di criticità per piogge diffuse e temporali : La protezione civile della Liguria ha prorogato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali: l’avviso è esteso alle 14 di domani nell’Imperiese e nell’entroterra del genovese. criticità arancione prorogata alle 18 di oggi lungo la costa da Spotorno a Camogli incluso l’entroterra, poi Allerta gialla fino alle 14 di domani. Nella zona della costa da Portofino fino alla Toscana, compreso l’entroterra, ...

Allerta Meteo per piogge - Brescello apre il Coc : A fare paura le piogge e lo scioglimento della neve in montagna. Occhi puntati sugli argini dell'Enza a Lentigione