Metal Gear Solid | Peace Walker HD si aggiunge alla lista di giochi retrocompatibili per

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : disponibile una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

Metal Gear Survive Recensione : si può sopravvivere al post-Kojima? : Metal Gear Survive non è il primo titolo che vede l'assenza di Hideo Kojima nella cabina di regia, ma non è questo il problema di tanti appassionati che hanno storto il naso sin dall'annuncio. La serie negli anni è diventata una quasi-religione per i giocatori, grazie alla maestria del game designer giapponese nel raccontare storie, alla grandissima caratterizzazione dei personaggi, specialmente per un videogioco, alla parte tecnica sempre ...

Quale sarà il futuro di Metal Gear Solid? Ecco le quattro possibili scelte di Konami - editoriale : La separazione tra Hideo Kojima e Konami è stata oggetto di articolate discussioni per lungo tempo. Quella che a tratti è apparsa come una questione religiosa, ha visto contrapporsi due schieramenti ben distinti fino a rassomigliare alla guerra fantasma fra Big Boss e i Patriots di Zero. La battaglia però non si è combattuta a colpi di testate nucleari o di operazioni spionistiche in territorio ostile: le "zone di guerra" erano piuttosto da ...

Armature al lavoro su nuova IP? Indiscrezioni per sviluppatori della Metal Gear Solid HD Collection : La storia di Armature comincia non moltissimi anni addietro: lo studio ha aperto infatti i battenti soltanto nel 2008, sebbene svariati siano stati i lavori portati a termine di una certa portata, tra i quali spiccano i remaster di serie molto seguite dei generi più disparati. Un esempio è la Metal Gear Solid HD Collection (2012), che di fatto a permesso a Solid Snake e soci di ritornare sulla scena videoludica in un abito totalmente rinnovato e ...

Problemi Metal Gear Survive ai server - cosa regala Konami ai giocatori : Metal Gear Survive è ormai disponibile da qualche giorno e ha ricevuto recensioni altalenanti. Si tratta sicuramente di un gioco divisivo, dato che è il primo della serie pubblicato da Konami senza la supervisione di Hideo Kojima. O meglio, ce ne sono stati anche altri, ma Metal Gear Survive è il primo titolo della serie dopo la rottura Konami-Kojima e dopo tutti i Problemi accaduto con Metal Gear Solid V. cosa è successo ai server di Metal ...

Metal Gear Survive Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Metal Gear Survive aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Metal Gear Survive per PC Windows. Metal Gear Survive Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Metal Gear Survive per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? […]

Metal Gear Survive - recensione : Sin dal suo primo annuncio, non si può certo dire che Metal Gear Survive abbia avuto vita facile. Il primo capitolo della serie dopo Kojima ha da subito conquistato il disprezzo dei fan più accaniti della saga, in parte per il voler continuare senza il suo ideatore, in parte per il volersi proporre come un survival, genere abbastanza differente da quello originale. Il titolo di Konami però qualcosa da dire ce l'ha, e nonostante il pensiero molto ...

Metal Gear Survive Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo la dipartita di Kojima da Konami, quest’ultima non ha permesso al franchise Metal Gear Solid di andare in pensione, e dopo diversi anni di sviluppo Survive è finalmente giunto sulle nostre console, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di un titolo cosi discusso. Metal Gear Survive Recensione Partiamo dalla premessa che Survive ha poco a che vedere con la serie Metal Gear Solid che abbiamo apprezzato nel corso ...

Accoglienza della critica internazionale tiepida per Metal Gear Survive : Metal Gear Survive è arrivato sul mercato solo la scorsa settimana facendo ovviamente discutere sia i fan del franchise che la critica internazionale. Molti portali non hanno ancora espresso la propria opinione sul primo gioco che arriva sul mercato dopo la rottura tra Konami e Kojima ma intanto possiamo iniziare a dare un'occhiata ai primi voti racimolati dalla produzione.Il gioco attualmente ha una valutazione del 63,12% su GameRankings e di ...

Gli sviluppatori di Metal Gear Survive celebrano e lodano Hideo Kojima con un messaggio nascosto nel gioco : Abbiamo già parlato del breve riferimento indiretto a Hideo Kojima presente all'interno di Metal Gear Survive. Un riferimento che in realtà va a tutti gli sviluppatori di Metal Gear Solid V e che, per quanto non così scontato considerando gli attriti e la rottura tra Konami e Kojima, non è di certo peculiare come il messaggio scovato da alcuni utenti.Un messaggio almeno in parte nascosto che sembra in un certo senso rivelare lo "schieramento" ...

Metal Gear Survive : nuovo video confronto tra le versioni console : Metal Gear Survive è ormai disponibile per tutte le piattaforme e, puntuale, arriva la video analisi di Digital Foundry. In realtà il gioco nelle versioni per PS4 Pro e Xbox One X era stato già analizzato in occasione della beta , ora, però, è tempo di dare uno sguardo al confronto finale su tutte le piattaforme di Sony e Microsoft.Dall'analisi emerge che le due versioni di Metal Gear Survive sono piuttosto simili su mid gen, su Xbox One X si ...

Nei titoli di coda di Metal Gear Survive spunta un ringraziamento indiretto a Kojima : Mentre nella giornata di ieri vi riportavamo gli importanti e interessanti aggiornamenti previsti per il mese di marzo per Metal Gear Survive, ecco spuntare in rete una curiosa notizia che ha per protagonista indiretto Hideo Kojima.Infatti, come segnala Kotaku, nei titoli di coda dello spin-off compare un particolare ringraziamento. Tra i "ringraziamenti speciali" il team di Metal Gear Survive ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno ...

Metal Gear Survive : creare un secondo personaggio vi costerà 10 dollari : Mentre pochi giorni fa vi svelavamo il costo delle microtransazioni in Metal Gear Survive, ora apprendiamo grazie a VG247.com che, nel caso in cui abbiate intenzione di creare un secondo personaggio, dovrete sborsare 10 dollari.Come saprete, all'interno di Metal Gear Survive è presente la valuta Survival Coin, acquistabile attraverso moneta reale e, per completare un'operazione che sembrerebbe piuttosto semplice come la creazione di un secondo ...

Metal Gear Survive : Konami pubblicherà un importante aggiornamento il prossimo mese : Metal Gear Survive è finalmente disponibile per PC e console in Europa, l'uscita dello spin-off della famosa serie è stato accompagnato dal trailer di lancio che vi abbiamo già proposto ed ora arrivano interessanti novità direttamente dal sito ufficiale.Si tratta di importanti informazioni che riguardano i piani di pubblicazione dei contenuti per il gioco. Konami, per il mese di marzo, ha già in programma diverse novità per il suo Metal Gear ...