Messi e Cristiano Ronaldo avversari di Roma e Juventus

Cristiano Ronaldo o Messi ? Parla Queiroz : Se fosse umano, non sarebbe riuscito a realizzare quella magia negli ultimi Mondiali , il gol nel recupero che ha deciso Argentina-Iran ai campionati del Mondo 2014, ndr, . Di solito non vado d'...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Arriva la frecciatina di Cristiano Malgioglio : "Vi siete Messi insieme?" : LUCA ONESTINI ha sorpreso IVANA MRAZOVA a 90 Special, entrando in studio e suggellando il loro amore con un bacio. Ma Cristiano Malgioglio non era a conoscenza di questa novità...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:38:00 GMT)

Il calciatore più ricco del mondo? Nè Messi nè Cristiano Ronaldo - ma uno della squadra riserve del Leicester : Come di consueto ogni anno viene stilata la classifica dei calciatori più ricchi del mondo, nel 2017 ha trionfato Cristiano Ronaldo davanti a Messi e Ibrahimovic. Queste classifiche tengono conto però dei guadagni dei giocatori ma non della loro ricchezza. E per ricchezza si intendono tutti i beni, che non comprendono solo i soldi. Ebbene secondo questo criterio il giocatore più ricco al mondo risulta essere un diciannovenne che attualmente ...