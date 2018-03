Merkel-Macron | voto italiano scossone per la Ue A giugno piano per l' Eurozona

Macron riceve Merkel : 'Voto Italia ha scosso l'Europa - rifondare Ue' - : Il presidente francese ha ricevuto a Parigi la cancelliera tedesca e ha commentato il risultato dell' election day del 4 marzo . Poi la proposta: "Entro giugno road map per rifondare l'Unione". ...

BORIS JOHNSON VS PUTIN/ “Skripal avvelenato - Glushkov strangolato” : Macron-Merkel - “dura reazione” : BORIS JOHNSON contro Vladimir PUTIN: caso ex spia Kgb, ministro inglese "Skripal avvelenato su ordine del Cremlino", Merkel e Macron accusano Mosca. Novità su caso Glushkov (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:42:00 GMT)

Macron a Merkel : “Entro giugno una road map per rifondare Ue” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha proposto una «road map chiara e ambiziosa entro giungo» per rifondare l’Unione europea. «È indispensabile costruire questa nuova ambizione per l’Europa», ha aggiunto. La road map sarà incentrata sull’Eurozona ...

Spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

