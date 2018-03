Meo Sacchetti | ' Vincere con Torino per continuare a credere nei playoff'

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Ho visto un’Italia consapevole dell’importanza della partita. Contento del gruppo” : Meo Sacchetti è apparso evidentemente soddisfatto dopo la vittoria dell’Italia sulla Romania con cui ha staccato il pass per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 . “Sicuramente ho visto una squadra che ci teneva e sapeva che questa partita ci dava l’accesso al secondo girone“, le parole ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto molti canestri nel primo quarto e l’intensità in difesa è stata ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “È un momento importante per l’Italia. Se pensiamo di essere già arrivati non abbiamo capito niente” : È un Meo Sacchetti soddisfatto ma che mantiene i piedi per terra, quello che ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Una partita che gli azzurri hanno controllato, pur con qualcosa da rivedere. “I bassi ci sono stati. abbiamo pagato qualcosa fisicamente, soprattutto sui rimbalzi nel primo tempo“, ha commentato il coach ai microfoni di Sky Sport. “Loro ci hanno concesso molto, avevamo dei buoni tiri e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda. Meo Sacchetti ha scelto i 12 che giocheranno domani : Come da programma, Meo Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori con cui l’Italia affronterà l’impegno di domani sera contro l’Olanda (palla a due ore 20.15), primo impegno della seconda finestra delle Qualificazioni Mondiali 2019. I convocati dell’Italia per la sfida con l’Olanda Awudu Abass (1993, 200, A, 26/61, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, 19/66, Umana Reyer ...