Medici in estinzione

Medici di famiglia ‘in estinzione’ : la Federazione Ordini lancia l’allarme alla Lorenzin : “Se tra dieci anni 33.000 Medici di famiglia andranno in pensione, e solo 11.000 ‘new entry’ arriveranno a sostituirli, ci saranno 22.000 Medici di famiglia in meno. E, a farne le spese, saranno 14 milioni di persone, che si troveranno senza medico di base, oppure con un’assistenza sanitaria insufficiente”. La Fnomceo (Federazione degli Ordini dei ‘camici bianchi’) “ha lanciato già da tempo ...