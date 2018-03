McLaren la 570GT in abito nero in una serie limitata a 100 esemplari

McLaren 570GT Black Collection - 100 esemplari personalizzati dal reparto MSO : La McLaren presenta la 570GT MSO Black Collection, una serie limitata prodotta in soli 100 esemplari. La firma del reparto McLaren Special Operations è sinonimo di personalizzazione ed esclusività e questa serie speciale della 570 GT non fa eccezione. Sarà offerta in Italia a partire da 234.000 euro.Look nero totale. La carrozzeria della 570GT è verniciata nella tinta MSO Bespoke Carbon Black, abbinata all'MSO Defined Black Packa, agli scarichi ...