McLaren BP23 | l’hypercar da 391 Km h e oltre

gqitalia

: nessun pezzente italiano vuol acquistare per 2mln (di euro) la #McLaren BP23 ? - La hypercar supererà i 391 km/h -… - buonladrone : nessun pezzente italiano vuol acquistare per 2mln (di euro) la #McLaren BP23 ? - La hypercar supererà i 391 km/h -… - Glinformati : Sold out la McLaren BP23 da 2 milioni di dollari - GLI INFORMATI - - wordsandmore1 : Centosei nababbi hanno speso 2 milioni per la McLaren BP23 - Prove e Novità - -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dopo le apparentemente folli dichiarazioni di Achille Corbellati, intenzionato a far raggiungere alla sua Corbellati Missile la bellezza di 500 Km/h, tocca ora aparlare di velocità massima. Il costruttore inglese ha reso, infatti, noto che la sua prossima hypercar – identificata, ad oggi, con il numero di progetto– sarà in grado di infrangere la barriera dei 391 Km/h. Una misura, quest’ultima, tutt’altro che casuale. È proprio questa, infatti, la velocità massima che la primastradale, laF1 del 1993, è stata in grado di far segnare, nonostante una potenza compresa tra i “soli” 627 CV della prima serie e i 680 della versione LM. Si tratta, allo stato, della prima informazione tecnica resa in merito ad un progetto di cui si è parlato molto negli scorsi mesi, ma di cui si sa davvero poco, in definitiva. Certa, a quanto ...