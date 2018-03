Max Biaggi | accusa di evasione da diciassette milioni | spunta un nuovo conto

Max Biaggi e l'accusa di evasione da 17 milioni : spunta un nuovo conto : Il mio sport richiede disciplina, concentrazione e calma e io volevo risolvere a tutti i costi questa questione". "Il conto è inattivo" Sempre nel maggio del 2017 Biaggi disse: "Quando uscì la storia ...

Ivano Beggio : Il ricordo di Max Biaggi - Romano Albesiano e Roberto Colaninno : Grandi capacità manageriali e tanto amore per il nostro mondo". Lo ricorda anche il campione del mondo Max Biaggi , che con Ivano Beggio e l'Aprilia ha iniziato la sua brillante carriera nel 1992: "...

Scomparso Ivano Beggio - storico Presidente dell’Aprilia : aveva lanciato Valentino Rossi e Max Biaggi : Il mondo del motociclismo è in lutto. Ivano Beggio, storico Presidente dell’Aprilia, è Scomparso all’età di 73 anni a causa di una malattia che ha combattuto a lungo. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello della casa di Noale, diventata un’azienda di fama internazionale proprio durante la sua presidenza e poi confluita nel Gruppo Piaggio nel 2004. Veneto nato a Rio San Martino il 31 agosto 1944, Ivano si era ...

Morto Ivano Beggio - il fondatore di Aprilia che scoprì Valentino Rossi e Max Biaggi : E' deceduto la scorsa notte all'ospedale di Montebelluna (Treviso) il fondatore di Aprilia, Ivano Beggio. Aveva 73 anni. Era nato a Rio San Martino di Scorzè, nel veneziano, e aveva affiancato da giovanissimo il padre nella piccola officina di costruzione di biciclette.A 27 anni, rimasto orfano, aveva assunto la guida di Aprilia, a Noale (Venezia), orientandola sempre più verso la produzione di mezzi sportivi e aggiudicandosi nel ...

Valentino Rossi - secondo Max Biaggi è tra i pretendenti al titolo di Motogp : Chi potrà vincere il pRossimo mondiale di Motogp, secondo Max Biaggi ci sono pochi dubbi: tra i pretendenti al titolo c'è anche Valentino Rossi. Ormai lontano dalle piste, dopo il terribile incidente ...

Max Biaggi niente sorpresa a Bianca sull’isola dei famosi : Bianca Atzei durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” ha avuto dei momenti di nostalgia e dolore, pensando alla fine della sua storia d’amore, ma è stata in grado di superarli grazie anche all’aiuto di Filippo Nardi. I due si sono lasciati poche settimane prima della partenza di Bianca per il reality. La cantante ha detto che la decisione presa di Biaggi è avvenuta da un giorno all’altro, proprio dopo il grave ...

Isola dei famosi 2018 - per Bianca Atzei arriva Max Biaggi? Le parole del pilota : L’Isola dei famosi si sta rivelando per Bianca Atzei una possibilità per elaborare il lutto della fine della storia d’amore con Max Biaggi. Certo non è facile per la cantante abituarsi all’idea di dover fare a meno del pilota al quale è stata a lungo legata, e lo ha dimostrato all’inizio del percorso nel reality di Canale 5 versando ancora lacrime per lui. Per questo motivo si era pensato che la produzione volesse ...

