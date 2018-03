Mattino 5 | Cristina Chiabotto risponde a Fabio Fulco

Cristina Chiabotto a Mattino 5 : "Sto vivendo una seconda maturità" : E' una Cristina Chiabotto sorridente quella che si è presentata stamani a Mattino 5, accolta da Federica Panicucci. Si parla di 'amori che finiscono' e quale occasione migliore per parlare della favola senza lieto fine conclusasi lo scorso anno tra la showgirl e Fabio Fulco dopo ben 12 anni di rapporto. Già recentemente è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, nella quale si è commossa ricordando ciò che è stato di una storia ...

