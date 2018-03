Mattarella in via Fani | Gabrielli | i terroristi in tv sono un oltraggio

Caso Moro - 40 anni dopo Mattarella in via Fani per l'anniversario del sequestro : Non sono poi mancati interventi polemici, come quello del capo della polizia, Franco Gabrielli. Secondo il quale è "un oltraggio" nobilitare i terroristi, ospitandoli "in asettici studi televisivi ...

ALDO MORO - I 40 ANNI DI VIA FANI/ Omaggio Mattarella - brigatisti non pentiti e quelle domande senza risposta : Rapimento ALDO MORO, quarant'ANNI fa la strage della scorta di FANI: il dolore, ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Le domande senza risposta e l'Omaggio di Mattarella(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Moro : Mattarella depone corona fiori in via Fani : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i cinque agenti della scorta. L’anniversario è stato celebrato con l’inaugurazione di un monumento commemorativo dedicato a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Aldo Moro - in via Fani l'omaggio di Mattarella : - 20 marzo: al processo di Torino, il 'nucleo storico' delle Br rivendica la responsabilita' politica del rapimento. - 21 marzo: Il governo approva il decreto antiterrorismo. - 25 marzo: Le Br fanno ...

Sequestro Moro - Mattarella in Via Fani : 9.19 Il presidente della Repubblica, Mattarella, si è recato in via Fani per le celebrazioni del 40esimo anniversario del Sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta. Presenti insieme ai familiari delle cinque vittime, il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini. Mattarella presenzierà all'inaugurazione del nuovo monumento dedicato all'appuntato Domenico Ricci, al maresciallo Oreste Leonardi, e agli ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Pini : pronta a guidare governo di scopo. Inviata mail a Mattarella : Roma Pini: ho inviato mail a Mattarella per guidare governo di scopo Giuditta Pini Roma Di seguito il messaggio apparso sul profilo Twitter personale di Giuditta Pini, deputata Pd. 'Ho mandato al ...

Luigi Di Maio - spedita la lista dei ministri via email a Sergio Mattarella : al Quirinale non la aprono : Ci sono 17 nomi, più il suo, nella lista inviata da Luigi Di Maio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella via email. Il grillino si è letteralmente inventato una procedura del tutto assente ...

Elezioni 2018/ Salvini - “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio - lista ministri M5s via mail a Mattarella : Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:02:00 GMT)

I grillini sfidano Mattarella : la lista dei ministri via mail : ... Giuseppe Conte, professore di diritto privato, candidato alla 'Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia', e Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'università ...