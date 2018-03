Matrimonio in vista a Grey’s Anatomy per uno storico personaggio

Checco Zalone si sposa : Matrimonio in vista con Mariangela Eboli : Tempo di fiori d’arancio per Luca Medici, in arte Checco Zalone, che finalmente porterà all’altare la compagna di una vita Mariangela Eboli, che lo ha reso padre di due bambine, Gaia e Greta. A svelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 14 marzo. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha sorpreso la donna in un negozio di abiti da sposa: Qualche giorno fa, infatti, Luca e Mariangela con le bambine sono andati a ...

“Carlos avrà un fratellino?” - e la risposta di Silvia Provvedi spiazza tutti durante la sua intervista a ‘Verissimo’. Fabrizio Corona è tornato a casa : Matrimonio e figli in arrivo? Tutte le risposte della cantante : Silvia Provvedi è stata ospite a Verissimo per raccontare la sua nuova vita dopo il ritorno a casa di Fabrizio Corona: “Dopo un anno e 4 mesi separati la cosa più importante è riprendere gli equilibri, lui è un vulcano: appena siamo entrati a casa ci siamo abbracciati, ma subito dopo ho cominciato a dirgli di non spostare troppo le cose e di rispettare i miei spazi”. Così chiarisce sorridente la 24enne del gruppo Le Donatella. ...

BARBARA DE ROSSI E SIMONE FRATINI/ Foto - l'attrice insieme al suo compagno : terzo Matrimonio in vista? : BARBARA De ROSSI e SIMONE FRATINI: l'attrice e conduttrice de Il terzo Indizio ha condiviso sui social network una Foto che la ritrae insieme al suo compagno attuale. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Gigi Buffon - Ilaria D’Amico - Matrimonio in vista? “Ne parleremo” : E dopo aver ripercorso la storia d’amore poi finita con Alena Seredova, era inevitabile che argomento di discussione...

Gianluigi Buffon/ Il ritiro e il Matrimonio con Ilaria d’Amico : a Costanzo dirà tutto? (L'intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:01:00 GMT)

Il Commissario Montalbano si sposa con Livia Burlando?/ Matrimonio in vista? Lei gioca la carta della gelosia : Livia, storica fidanzata dal Commissario Montalbano, farà nascere nel proprio partner una insolita e forte gelosia. Sullo sfondo un possibile Matrimonio?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 08:18:00 GMT)

Chiara Nasti - Matrimonio in vista dopo l'Isola dei Famosi? : Chiara Ferragni, la regina di Instagram e la dedica a Leo - LEGGI Una vita piena d'amore e affetto per la Nasti, che sta facendo passi da gigante anche nel mondo del lavoro. All'inizio della sua ...