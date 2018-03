Martina PD | Ora nuova fase | servono umiltà e audacia

Renzi lascia ma attacca - Martina reggente compatta il Pd - per ora - : Roma, 12 mar. , askanews, Il dopo Renzi del Pd parte con un Renzi che 'si dimette ma non molla', un Martina che come 'reggente' ricompatta , per il momento, il partito e il congresso con le primarie ...

Gentiloni : Renzi esempio di stile - ora fiducia in Martina : Roma, 12 mar. , askanews, 'Le dimissioni di Matteo Renzi esempio di stile e coerenza politica. Dalla sconfitta il Pd saprà risollevarsi, con umiltà e coesione. Ora fiducia in Maurizio Martina'. Lo ha scritto in un tweet il premier Paolo Gentiloni, dopo la conclusione della direzione ...

Direzione Pd - Matteo Renzi si dimette con una lettera. Martina segretario temporaneo - niente congresso subito : Dimissioni, ma niente congresso subito. Il Pd archivia la segreteria di Matteo Renzi , che dice addio affidando una lettera al presidente dem Matteo Orfini letta alla Direzione del partito: 'Caro ...

Mattarella - no egoismi e appello alla responsabilità/ Martina : “fiducia in Quirinale - ora tocca a M5s e Lega” : Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Una risposta a Matteo Renzi?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Il Pd tira dritto : all'opposizione Di Maio e Salvini ora senza alibi Martina conferma la linea di Renzi : "Ora tocca a chi ha ricevuto maggior consenso l'onore e l'onere del governo del paese. Noi continueremo a servire i cittadini, dall'opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it

Strage di Cisterna - Antonietta ora sa : oggi i funerali di Alessia e Martina Video : C'erano 15mila persone oggi ai #funerali di Alessia e Martina, le sorelline di 13 e 7 anni uccise lo scorso 28 febbraio in casa a #Cisterna di Latina dal padre, l'appuntato scelto Luigi Capasso che si è poi suicidato. Ma la persona più importante di tutte, la loro mamma #Antonietta Gargiulo, non era presente, perché non poteva esserci. Lei che pure è stata gravemente ferita dal marito, unica superstite della Strage compiuta dall'uomo da cui si ...

Enrico Brignano e Flora Canto al settimo cielo : festa di compleanno per la figlia Martina : Piccole pesti a spasso per il mondo... #holiday #hot #faraway Outfit @gingerviadelcorso @ilthedelle5 #Scarpette della topolina @munichitalia Un post condiviso da FloraCanto , @FloraCanto, in data: ...

Enrico Brignano e Flora Canto al settimo cielo : festa di compleanno per la figlia Martina : FREGENE ? Grande gioia per Enrico Brignano e Flora Canto. I due, fidanzati da tempo e con 16 anni di differenza d?età, sono stati fotografati da ?Diva e donna?...

Gossip U&D : Andrea Melchiorre e Martina Luchena sono innamorati? : Martina Luchena e Andrea Melchiorre insieme dopo U&D: sarà amore? Più di un indizio ci porterebbe a pensare che Andrea Melchiorre e Martina Luchena abbiano cominciato a frequentarsi non più solo in amicizia, ma in maniera più “intima”. I due, ex protagonisti di U&D, programma ideato e condotto da Maria De Filippi hanno cominciato dapprima a partecipare ad eventi e serate insieme, lavorando per la stessa agenzia, per poi ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 metri? Programma - orari e tv : Arianna Fontana e Martina Valcepina vanno a caccia delle medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre saranno impegnate sui 500m di Short track nella giornata di martedì 13 febbraio: si preannuncia una giornata davvero campale per le nostre due punte di diamante che possono seriamente lottare per il podio. La portabandiera è tra le grandi favorite per la medaglia d’oro nella prova più veloce del circuito, se la ...

Coppa del Mondo - Martina Criscio trionfa nella sciabola a Baltimora : Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Martina Criscio. La sciabolatrice azzurra ha infatti vinto sulle pedane di Baltimora al termine di una gara che l'ha vista sfoderare una prestazione ...

Coppa del Mondo di Sciabola : primo successo di Martina Criscio. L'azzurra trionfa a Baltimora : E' giunta l'ora di Martina Criscio. Sulle pedane di Baltimora la Sciabolatrice pugliese dell'Esercito ha conquistato il primo successo in Coppa del Mondo. Martina Criscio ha festeggiato così nel modo migliore i suoi 24 anni compiuti lo scorso mercoledì. L'azzurra era arrivata sulle pedane statunitensi, oltre ai tanti successi in ambito under20, ...