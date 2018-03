Martina | ' Né destra né M5s | il Pd non fa accordi'

Martina : nè destra nè M5s - il Pd non fa patti con nessuno : Roma, 16 mar. , askanews, 'Il voto del 4 marzo ci ha consegnato a una funzione chiara: l'opposizione. Da lì sfideremo chi governerà sul tema del cambiamento del Paese'. Lo dice in una intervista a ...

Boldrini : Pd e Fi prove d'intesa. Martina replica a Boldrini : Leu che aiuta la destra : "Ci sono guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi, il che fa pensare male. Pd e FI non si sfiorano neanche nel dibattito pubblico, ai maligni fa pensare che ci sia già un'alleanza". Così Laura Boldrini, parlando a Circo massimo su Radio Capital. "Ci fa pensare che questo voto utile di cui parla il Pd sia per un'alleanza tra Renzi e Berlusconi. Mi sembra che in questa campagna elettorale ci siano delle prove ...

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...