Martin Freeman è stanco di Sherlock | ma sulla possibilità di una 5ª stagione ha le idee

optimaitalia

: Sappiamo tutti che trovo Martin Freeman una persona sgradevole ma quanto ha ragione quando dice che i fan di Sherlock sono una pigna in culo - ShosannaDreyfus : Sappiamo tutti che trovo Martin Freeman una persona sgradevole ma quanto ha ragione quando dice che i fan di Sherlock sono una pigna in culo - OptiMagazine : Martin Freeman è stanco di #Sherlock, ma sulla 5ª stagione ha le idee chiare: 'Sarei stupito se non ci fosse'… - danielal5697 : RT @sherlockitaly: Sono state rese finalmente note le date in cui Martin sarà ospite al romics di Roma:si tratta di sabato 7 aprile... http… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) I fan disono tra i più entusiasti che esistano per una serie tv, ma c'è qualcuno che non lo è tanto quanto loro: è, l'attore inglese che sin dalla primadella serie dà il volto al dottor John Watson, il fido assistente delloHolmes di Benedict Cumberbatch.Nel corso di un'intervista con il Telegraphha infatti ammesso che, almeno dal suo punto di vista, girarenon è più così divertente: il motivo è proprio l'entusiasmo dei fan, che si traduce quasi sempre in aspettative altissime per la serie. "Dopo la quartami è sembrato che dovessimo fare una pausa. Penso che tutti ci siamo sentiti come se per un po' avessimo dato" ha spiegato, aggiungendo di non essere particolarmente emozionato all'idea di girare nuovi episodi di. "Parlando per me, la colpa è dell'accoglienza" ha detto, "Non è più una cosa da ...