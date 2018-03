Marielle | nessun minuto di silenzio | ma anni di lotte

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il mio Brasile sta ritornando agliduri, bui e feroci della dittatura militare. Quando la gente che si ribellava ai soprusi e alle ingiustizie veniva giustiziata per strada. Oggi quelle ombre spesse e nere stanno tornando.Non ci sono più Lula e Dilma, con accuse tutte da provare, a battersi per i poveri, nel nome della solidarietà e della verità. A Rio de Janeiro, dove vige la legge speciale della polizia voluta dal presidente Temer, è stata assassinata in un agguato, in rua Joaquim Palhares,Franco, consigliera del PSOL (Partido Socialismo e Libertade), e non è stato risparmiato nemmeno il suo autista, Anderson Pedro Gomes.era una persona meravigliosa: donna, lesbica,madre, sempre in prima linea, con la forza del suo sorriso e del suo coraggio, a mettere a nudo gli abusi della polizia e dell'esercito nelle favelas e le ...