Marea nera in Nigeria | Amnesty accusa Eni e Shell di ' negligenza'

Il Flop della Marea nera : niente boom elettorale per Casapound Video : Doveva essere il grande pericolo delle scorse elezioni [Video], ma così non è stato. La marea nera si è infranta sulle urne elettorali. La paura del vento delle destre, quelle estreme, quelle che si stanno facendo strada in altri paesi europei, che hanno riacceso sentimenti e riportato alla mente le proteste di cui a suo tempo venne investito l’MSI di Almirante, infiammando le piazze come accadeva durante gli anni di piombo, si è rivelata ...

Il Flop della Marea nera : niente boom elettorale per Casapound : Doveva essere il grande pericolo delle scorse elezioni, ma così non è stato. La marea nera si è infranta sulle urne elettorali. La paura del vento delle destre, quelle estreme, quelle che si stanno facendo strada in altri paesi europei, che hanno riacceso sentimenti e riportato alla mente le proteste di cui a suo tempo venne investito l’MSI di Almirante, infiammando le piazze come accadeva durante gli anni di piombo, si è rivelata ...

Cina - la Marea nera è triplicata in soli 4 giorni : "Nuvola sottomarina tossica" : Sta accadendo l'inevitabile: è già un gravissimo disastro ambientale l'incidente della settimana scorsa a una petroliera iraniana al largo della costa orientale della Cina: lo sversamento di greggio dalla nave...

Cina - petroliera affondata : la Marea nera è triplicata in soli 4 giorni : Disastro ambientale (preannunciato) al largo delle coste della Cina: l’incidente dello scorso 6 gennaio, che ha coinvolto una petroliera iraniana, ha provocato lo sversamento di greggio che ora è più che triplicato, in meno di quattro giorni. La nave era entrata in collisione con un mercantile cinese, ha preso fuoco ed è poi affondata a circa 300 chilometri ad est di Shanghai. Le autorità hanno individuato tre chiazze di petrolio con una ...