Marco Boni - l’ultima inquietante foto dal fondo del lago : Sul profilo Facebook di Marco Boni , il sedicenne trovato cadavere sul fondo del lago di Garda dieci giorni fa, resta iconica e inquietante una foto . Con la maschera e l'attrezzatura il ragazzo da sub il liceale saluta con la mano dal fondo del lago . Per la polizia la sua morte è stata un 'gesto autolesionistico lucido e freddo".Continua a leggere

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’ Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

Simone - Jonathan e Marco in nomination. Amaurys e Alessia all'Isla bonita : L'ottava puntata dell'Isola dei famosi si conclude con il fatidico momento delle nomination. Al televoto finiscono Simone Jonathan e Marco . Questa settimana, comunica Alessia ...

Le ultime immagini di Marco Boni vivo - le telecamere lo ripresero in cammino verso un sentiero : l filmato trasmesso da Chi L'ha visto, su Rai tre, mostrano lo studente 16enne che da Riva del Garda sale al Ponale, da solo lungo la strada che porta al sentiero . Con lui però sale anche un uomo. 6 ...

Marco Boni - cadavere ritrovato nel Lago di Garda/ L'insegnante : "Entrare in aula non sarà più lo stesso" : Marco Boni, è suo il cadavere ritrovato oggi in fondo al Lago di Garda dopo quasi un mese dalla scomparsa misteriosa da Riva: il ritrovamento grazie all'uso di robot.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:41:00 GMT)